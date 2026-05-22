Mamdani reparte migajas: sortea 1.000 entradas de $50 tras gastar $90 millones en el Mundial

Publicado por Carlos Dominguez 22 de mayo, 2026

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció este jueves que la ciudad sorteará 1.000 entradas a solo $50 para partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Los ganadores del sorteo también recibirán viajes gratuitos de ida y vuelta en autobús desde Nueva York hasta el estadio. Mamdani presentó la iniciativa durante un acto en Harlem, donde destacó que se trata de una forma de acercar el deporte del pueblo a los neoyorquinos de a pie.

El alcalde insistió en que ningún dinero de los contribuyentes se destinará directamente a estas entradas baratas. Sin embargo, esta afirmación generó críticas inmediatas, ya que, según el New York Post (NYP), la ciudad de Nueva York aportará unos $90 millones para la organización del torneo.

David Carr arremete contra Mamdani

El líder republicano del Concejo Municipal, David Carr, fue uno de los más duros: "La FIFA recaudará miles de millones con este Mundial, gracias en parte a la generosidad de los contribuyentes neoyorquinos, ¿y a cambio nos dan unas míseras 1.000 entradas de bajo coste? Creo que el alcalde la ha c*gado".

Las entradas sorteadas, cuyo precio original ronda los $500, corresponden a partidos de la fase de grupos y dieciseisavos de final, pero no incluirán la final. Los boletos serán intransferibles para evitar la reventa.

Mamdani sale en defensa de su iniciativa

El alcalde defendió la medida en un video muy activo en redes sociales, comparando los $50 con otras cosas que se pueden comprar en Nueva York, incluido —en tono irónico— una suscripción de 10 meses al New York Post.

"¿Y para 1.000 afortunados neoyorquinos? Una entrada para la Copa del Mundo", agregó.

Insuficiente y caro: las críticas al sorteo de Mamdani

A pesar del anuncio, la iniciativa ha sido calificada por algunos como insuficiente. Fuentes cercanas a la organización señalaron que, aunque el comité organizador del Mundial proporcionará las entradas, la ciudad ya ha comprometido decenas de millones de dólares en seguridad, marketing y otros gastos relacionados con el evento.

El NYP reveló que de los $90 millones, "$20 millones se entregaron directamente al comité organizador que ayudó a organizar el sorteo de entradas". Asimismo, "otros $29 millones irán a la Corporación de Desarrollo Económico de la ciudad, $12 millones a la Policía de Nueva York (NYPD), $4,9 millones en marketing".

El sorteo se realizará en varias tandas y los ganadores serán notificados el próximo 3 de junio.