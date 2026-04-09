Los demócratas de la Cámara de Representantes fracasan en su intento de limitar los poderes de guerra de Trump sobre el régimen iraní

Publicado por Carlos Dominguez 9 de abril, 2026

Los republicanos de la Cámara de Representantes bloquearon un intento de los demócratas de limitar la autoridad de Donald Trump para emprender acciones militares contra el régimen de los ayatolás, en medio de una creciente frustración por su gestión del conflicto en Oriente Medio.

Durante una breve sesión pro forma mientras el Congreso se encuentra en un receso de dos semanas, el congresista Glenn Ivey (D‑Md.) solicitó aprobar por "consentimiento unánime" una resolución de poderes de guerra presentada por el demócrata Greg Meeks.

La medida buscaba poner fin de forma permanente a las operaciones militares estadounidenses en Irán y exigir autorización explícita del Congreso para cualquier acción futura. Sin embargo, el legislador Chris Smith (R‑N.J.), quien presidía la sesión, no reconoció la solicitud y dio por terminada la sesión de manera abrupta.

El líder demócrata Hakeem Jeffries había calificado el alto el fuego temporal de dos semanas anunciado por el presidente el martes de "totalmente insuficiente" y exigió que el Congreso regresara de inmediato para votar y poner fin a lo que describió como "la locura" en Oriente Medio.

El intento, aunque simbólico y previsiblemente fallido, refleja la creciente frustración de los demócratas con la gestión del conflicto por parte del presidente Trump.

La Cámara se encuentra actualmente en un receso de dos semanas y no se espera que vuelva a reunirse formalmente hasta la semana del 13 de abril.