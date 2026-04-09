Netanyahu ordena negociaciones directas con el Líbano para establecer "relaciones de paz"
Israel apoya la pausa en los ataques contra el régimen irání, pero ha mantenido que el frente libanés es separado y que continuará golpeando a Hezbolá "con fuerza, precisión y determinación" mientras sea necesario.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó a sus ministros iniciar "lo antes posible" negociaciones con el Gobierno de Líbano, con el objetivo de lograr el desarme del grupo Hezbolá, respaldado por Irán, y establecer relaciones pacíficas entre ambos países.
La decisión llega en un momento en que crece la preocupación internacional por la frágil tregua entre Estados Unidos y el régimen de los ayatolás. Israel apoya la pausa en los ataques contra Irán, pero ha mantenido que el frente libanés es separado y que continuará golpeando a Hezbolá "con fuerza, precisión y determinación" mientras sea necesario.
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"A la luz de las repetidas solicitudes de Líbano para abrir negociaciones directas con Israel, instruí ayer al gabinete a comenzar negociaciones directas con Líbano lo antes posible", dijo Netanyahu.
"Las negociaciones se centrarán en el desarme de Hezbolá y en establecer relaciones de paz entre Israel y Líbano".
Beirut reclama una tregua inmediata mientras crecen las tensiones
Un funcionario del Gobierno libanés dijo a AFP, poco después del anuncio de Netanyahu, que Beirut "quiere un alto el fuego" declarado antes de iniciar cualquier negociación con Israel, un día después de los ataques en todo el país.
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Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó que Teherán considera a Líbano como una "parte inseparable del alto el fuego", y el presidente del régimen Masoud Pezeshkian señaló que los ataques de Israel vuelven "sin sentido" las conversaciones con enviados estadounidenses previstas para finales de semana en Pakistán.
Al menos 203 personas murieron y 1.000 resultaron heridas en el bombardeo del miércoles, según informó el Ministerio de Salud libanés, mientras que Hezbolá afirmó que el jueves mantenía combates cuerpo a cuerpo contra fuerzas israelíes sobre el terreno en la localidad sureña de Bint Jbeil.
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Según diversos reportes, esta acción fue presentada como respuesta al asesinato del líder supremo del régimen iraní Ali Khamenei.
En las semanas siguientes, Hezbolá mantuvo un ritmo sostenido de ataques con cohetes, misiles y drones dirigidos principalmente contra bases militares israelíes como Ramat David, Meron y Camp Yitzhak, además de posiciones en el sur de Líbano. En algunos días de marzo, el grupo llegó a reivindicar más de 100 ataques en 24 horas, con un uso creciente de drones de bajo costo fabricados localmente.