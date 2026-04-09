El régimen iraní desafía a Trump y rechaza imponer límites a su programa de enriquecimiento de uranio

Publicado por Carlos Dominguez 9 de abril, 2026

El director de la Organización de la Energía Atómica del régimen de los ayatolás declaró este jueves que no contempla limitar el programa de enriquecimiento de uranio, una de las principales exigencias de Estados Unidos e Israel.

"Las reivindicaciones y exigencias de nuestros enemigos, que pretenden restringir el programa de enriquecimiento de Irán, no son más que deseos que quedarán enterrados", anunció Mohamad Eslami en una entrevista con la agencia Isna.

"Todas las conspiraciones y acciones de nuestros enemigos, entre ellas esta brutal guerra, no han conducido a nada", afirmó Eslami. De acuerdo con el funcionario, EEUU busca en vano alcanzar "a través de la negociación" los objetivos que no ha podido conseguir con la guerra.

Antes de esos ataques, Irán estaba enriqueciendo uranio al 60%, según los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), un nivel muy superior al 3,67% permitido por el ya desaparecido acuerdo nuclear de 2015 firmado con varias potencias.

Tregua frágil bajo máxima presión militar

Estados Unidos y el régimen iraní alcanzaron el martes un acuerdo para una tregua de dos semanas y para iniciar negociaciones destinadas a poner fin a una guerra que ha provocado fuertes turbulencias económicas.

Por el momento, las fuerzas militares seguirán desplegadas "en y alrededor de Irán" hasta que se implemente por completo un "acuerdo real", afirmó este jueves el presidente Trump.

El presidente advirtió en Truth Social que si el acuerdo no se cumple, la siguiente acción sería "más grande, mejor y más fuerte de lo que nadie haya visto antes".

El primer encuentro está previsto para esta misma semana en Pakistán, donde el programa de enriquecimiento de uranio de Irán se perfila como uno de los principales puntos de tensión, especialmente después de que el presidente Trump rechazara la propuesta el miércoles.