Cinco claves para entender el cese el fuego de dos semanas anunciado por Trump con el régimen iraní

Publicado por Carlos Dominguez 8 de abril, 2026

Este jueves, el presidente Trump anunció, a través de su cuenta en Truth Social, un alto el fuego bilateral de dos semanas con Irán, apenas horas antes de que expirara su ultimátum, en el que había prometido acabar con "toda una civilización" si el régimen de los ayatolás no abría el Estrecho de Ormuz, una vía crítica por donde circula una parte importante del petróleo mundial.

El acuerdo, condicionado a la apertura del estrecho, llega después de que el presidente justificara la decisión argumentando que Estados Unidos ya había "cumplido todos los objetivos militares" y que se encontraba en una "etapa muy avanzada" hacia un acuerdo de paz duradero en Oriente Medio.

A continuación cinco claves fundamentales para comprender en profundidad el anuncio de Trump.

1. Duración temporal de dos semanas para desescalar y negociar

El cese el fuego es estrictamente temporal y dura exactamente 14 días a partir del anuncio del presidente. Durante este período, EEUU suspende de inmediato todas las operaciones ofensivas contra Irán, mientras el régimen iraní detiene sus contraataques.

El objetivo principal es crear un espacio de desescalada que permita finalizar y consumar un acuerdo de paz definitivo.

Las negociaciones formales entre delegaciones de ambos países comenzarán este viernes en Islamabad, Pakistán, y Trump ha señalado que "ya se han acordado casi todos los puntos de controversia previos", por lo que las dos semanas servirán para cerrar los detalles pendientes y evitar una escalada mayor.

2. Reapertura "completa, inmediata y segura" del Estrecho de Ormuz

Esta es la condición central y no negociable impuesta por Washington. Irán se compromete a permitir el paso seguro e inmediato de todos los buques petroleros y de gas a través del estrecho, que transporta alrededor del 20 % del petróleo mundial.

La reapertura debe ser "completa, inmediata y segura", bajo supervisión militar iraní, aunque Trump ha asegurado que EEUU ayudará a gestionar el tráfico marítimo acumulado.

Irán podrá cobrar tarifas por el paso de hasta $2 millones por buque en algunos casos, y parte de esos ingresos se destinará a la reconstrucción de infraestructuras dañadas en la zona del estrecho.

Si las conversaciones fallan al cabo de las dos semanas, Teherán podría volver a cerrar la vía marítima.

3. Carácter bilateral y suspensión de hostilidades

Uno de los aspectos más destacados del cese el fuego temporal es su naturaleza estrictamente bilateral, lo que lo diferencia claramente de una rendición unilateral o una capitulación del régimen iraní.

Estados Unidos e Israel detendrán todos los bombardeos y operaciones militares directas contra territorio iraní, mientras que el régimen de los ayatolás cesará sus contraataques con misiles y drones contra bases estadounidenses, Israel y otros intereses aliados en la región.

El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, lo confirmó explícitamente: "Si se detienen los ataques contra Irán, permitiremos el paso seguro".

El acuerdo no cubre de forma explícita los combates en Líbano contra el grupo terrorista Hezbolá, pero sí detiene la escalada directa entre Washington y Teherán.

4. Base para negociaciones sobre el plan de 10 puntos propuesto por Irán

Trump calificó el plan iraní de 10 puntos como una "base viable" para las conversaciones. Entre sus elementos principales destacan el levantamiento de sanciones primarias y secundarias contra Irán, la retirada gradual de fuerzas estadounidenses de la región, la liberación de activos iraníes congelados, el fin de los ataques contra Teherán y sus aliados, y una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU.

Aunque existen diferencias con la propuesta estadounidense de 15 puntos, especialmente en el tema del enriquecimiento nuclear, las dos semanas de tregua servirán para negociar y reconciliar ambas visiones con el fin de alcanzar un pacto duradero.

5. La participación clave de Pakistán y China en las negociaciones

Pakistán jugó un rol decisivo como facilitador principal, con conversaciones directas entre Trump, el primer ministro Shehbaz Sharif y el jefe militar Asim Munir, que lograron el acuerdo de último minuto. Las negociaciones formales se llevarán a cabo en Islamabad precisamente por esta mediación pakistaní.

Además, China ejerció una influencia diplomática importante para que Irán aceptara la propuesta, contribuyendo a la presión regional que facilitó el entendimiento temporal. Según The New York Times, citando a tres funcionarios iraníes anónimos, Irán aceptó la propuesta de cese al fuego tras una intervención de último minuto de Pekín, que pidió a Teherán "mostrar flexibilidad y reducir las tensiones" ante el riesgo de un ataque estadounidense masivo y sus consecuencias económicas.

El propio presidente Trump confirmó esta percepción cuando, en una entrevista con AFP, le preguntaron si China había ayudado a que Irán se sentara a negociar. Trump respondió: "Escucho que sí. Sí, lo hicieron".

Ambos países actúan como puentes clave para que el cese el fuego temporal evolucione hacia un acuerdo de paz estable.