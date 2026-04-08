¿Por qué los medios están obsesionados con los israelíes violentos?

8 de abril, 2026

Las imágenes procedentes de la Knéset sorprendieron a muchos en todo el mundo. Cuando el ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben-Gvir, descorchó una botella de champán para celebrar la aprobación de una ley que impone la pena de muerte a terroristas cuyo objetivo es destruir el Estado de Israel, fue ampliamente condenado por demostrar un gusto execrable, por lo cual fue reprendido por el presidente de la Knéset, Amir Ohana. De hecho, la reacción negativa contra la votación de 62 a 47 a favor de la medida en sus lecturas finales fue más allá del disgusto hacia el siempre controvertido Ben-Gvir. La ley en sí fue ampliamente denunciada como un acto de discriminación contra los árabes palestinos, quienes, según afirmaban los críticos, estaban siendo señalados de manera específica para su castigo.

La indignación internacional por la llamada ley de pena de muerte "racista" forma parte de una narrativa familiar sobre Israel que se ha normalizado en la cobertura mediática convencional del Estado judío en los últimos años. Encaja con el torrente de historias sobre una supuesta epidemia de violencia de "colonos" dirigida contra palestinos inocentes y con el esfuerzo continuo por presentar la guerra contra Hamás en Gaza como un crimen de guerra incesante, si no un "genocidio" en toda regla.

Una afirmación de equivalencia moral

En conjunto, esa cobertura pinta un panorama desolador de la cultura política de un país dominado por la derecha. Se aplica a todos los que apoyan al Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, pero, en particular, a los que, como Ben-Gvir, se identifican como colonos en Judea y Samaria. No sólo se les considera insensibles a la hora de quitar vidas, sino también como el equivalente moral de los terroristas y moralmente inferiores a los palestinos de a pie.

Al hacerlo, una prensa intrínsecamente hostil al Estado judío puede desestimar los argumentos sobre el peligro que supone no sólo para Israel sino para Occidente en general el terrorismo árabe e islamista. Después de todo, si los israelíes son racistas deseosos de ahorcar a los palestinos y cómplices de una ola de violencia que busca aterrorizar a sus vecinos árabes, entonces ¿por qué deberían los estadounidenses o cualquier otra persona, para el caso, apoyar al Estado judío?

Los libelos de sangre de "genocidio" sobre la guerra contra Hamás se han abierto camino en el discurso dominante, en lugar de ser descartados como otro intento antisemita de deslegitimar a Israel. Las afirmaciones de que la ley de la pena capital es racista además de bárbara, y de que los colonos participan en pogromos tolerados por el Gobierno de Netanyahu, son igual de peligrosas.

A diferencia de la campaña para deslegitimar una guerra contra los terroristas de Gaza que la inmensa mayoría de los israelíes apoya, muchos israelíes se oponen a la pena de muerte y ven con malos ojos a los residentes de Judea y Samaria por diversas razones. E incluso si refutan las mentiras del "genocidio" porque saben que son falsas, la izquierda israelí e incluso algunos centristas están demasiado dispuestos a aceptar las afirmaciones de que un Gobierno en el que Ben-Gvir tiene un importante puesto en el gabinete está dominado por extremistas que no tienen cabida en el Gobierno, y mucho menos aprobando leyes que ofenden su sensibilidad y alienan a la comunidad internacional.

Demonizar a los "colonos"

Una parte considerable del electorado israelí también considera a los colonos como fanáticos religiosos que son un obstáculo para la paz, aun reconociendo que no existe ningún socio palestino para la paz. Están dispuestos a creer que algunos de los que viven al otro lado de la llamada Línea Verde son probablemente culpables de todo lo que los palestinos y sus animadores en la prensa y las organizaciones no gubernamentales aliadas dicen que han hecho. Y eso, a su vez, genera una oleada de críticas por parte de los judíos liberales estadounidenses, a los que se convence fácilmente para que condenen lo que ven como malhechores israelíes que traicionan las ideas sobre la ética y la moralidad judías.

Si la ley de pena de muerte fuera realmente tan racista como afirman sus detractores - y si la realidad de la vida en Cisjordania fuera realmente la de una violencia judía rutinaria en la que los palestinos viven atemorizados - entonces quienes hacen estas afirmaciones podrían tener una base en la que apoyarse. La verdad es que, independientemente de lo que se piense sobre la pena de muerte y su posible aplicación, la nueva ley israelí no es racista. Es un intento razonable, aunque discutible, de abordar un problema real.

Al mismo tiempo, la narrativa sobre la "violencia de los colonos" no sólo es falsa, sino también una extraña inversión de la realidad. Son los judíos que viven en los territorios las víctimas de un tsunami diario de violencia palestina, a menudo asesina. De hecho, la mayoría de los incidentes en los que estos residentes supuestamente se comportan como matones son actos de autodefensa contra ataques árabes u operaciones de información palestinas diseñadas para reclamar falsamente la propiedad de tierras a las que no tienen derecho.

Sin embargo, los medios de comunicación laicos y judíos ignoran la campaña de terror palestina contra los judíos que viven en los territorios. Los grupos judíos, incluidos algunos que por lo demás apoyan a Israel, aceptan ciegamente las afirmaciones de observadores parciales como la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) o grupos judíos de extrema izquierda como B'Tselem, que son las fuentes de la mayoría de las acusaciones de violencia de los colonos.

Como Liel Leibovitz escribió en Tablet, "Por qué mienten sobre los terroristas judíos", y Gadi Taub detalló en "El mito de la violencia de los colonos", las afirmaciones de que el Gobierno israelí ha permitido a los judíos extremistas matones campar a sus anchas en Judea y Samaria son sencillamente falsas.

No toda afirmación de mala conducta judía contra los palestinos es necesariamente falsa. Los partidarios de Israel no tienen que disculparse por el hecho de que unas pocas personas de una población judía de varios cientos de miles de residentes en los territorios puedan ser culpables de conducta ilegal. Pero, como dejan claro Leibovitz y Taub, la afirmación de que los colonos participan en una campaña de violencia indiscriminada y no provocada contra los árabes es totalmente errónea.

Una epidemia de terror palestino

Desglosando los incidentes citados como prueba definitiva de mala conducta, las suposiciones sobre la violencia de los colonos se desmontan fácilmente. La mayoría de estos supuestos crímenes resultan ser lo contrario de lo que se suele afirmar. En lugar de que los judíos traten de intimidar a los árabes, la mayoría de los casos registrados de violencia judía resultan ser casos en los que los llamados colonos se defienden contra el lanzamiento de piedras o cosas peores. Lo mismo ocurre con las afirmaciones de que los judíos están robando tierras palestinas, arrancando olivares de larga tradición y utilizando la fuerza para presionar a los árabes a huir de sus hogares.

Como señala Leibovitz, "en 2024, hubo más de 6.300 atentados terroristas palestinos contra judíos en Judea y Samaria, que causaron 27 israelíes asesinados y más de 300 heridos. La mortífera tendencia continuó también el año pasado, con 5.051 ataques de palestinos, durante los cuales 24 israelíes fueron asesinados y 400 heridos. Entre ellos hubo 458 ataques con cócteles molotov, 655 intentos de cegar a conductores con punteros láser, 286 cargas explosivas y 19 asaltos terroristas a tiros".

Compárese con las afirmaciones de la OCHA de que 1.400 incidentes de violencia de colonos se produjeron en 2024 y 1.700 delitos de este tipo en 2025.

Incluso si los datos de la OCAH son creíbles, al comparar los dos conjuntos de cifras, la historia es muy diferente a los titulares de medios como The New York Times, The Guardian, PBS o incluso el liberal Times Israel sobre el preocupante aumento del gansterismo judío en Judea y Samaria.

Pero la cuestión es que nadie debería dar por válidas las afirmaciones de las Naciones Unidas sobre el supuesto mal comportamiento de los judíos en los territorios, del mismo modo que tampoco debería aceptarse sin más las acusaciones sesgadas del organismo internacional sobre las acciones israelíes en Gaza o en cualquier otro asunto relacionado con el Estado judío. Un examen riguroso de estas estadísticas, como han hecho Leibovitz y Taub, revela un esfuerzo apenas disimulado por generar un escándalo para el que existen pocas o ninguna prueba.

Los judíos que residen en los territorios que forman el corazón de la antigua patria judía viven prácticamente en estado de sitio, y en lugar de que el Gobierno de Jerusalén o las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) les animen o les permitan ejercer la violencia, muchos de los que viven en estas comunidades sienten que no se les ofrece la protección adecuada. Por eso, una pequeña minoría de ellos se involucra a veces en acciones que o bien se malinterpretan como "terrorismo judío" o son, de hecho, casos de represalias ilegales contra quienes intentan hacer de sus vidas un infierno.

Pero en lugar de condonar las fechorías, las FDI tratan de detenerlas y arrestar a los autores judíos. Esto contrasta fuertemente con la política de la Autoridad Palestina (AP), que recompensa el terrorismo contra los judíos con salarios y/o pensiones para quienes cometen tales crímenes, así como para sus familias. En la sociedad israelí, los acusados de mala conducta contra los árabes son parias y ridiculizados como extremistas. Los palestinos que derraman sangre judía son tratados como héroes.

Un enigma israelí

Y ese es también el contexto en el que debe entenderse la nueva ley de pena de muerte.

En lugar de ser considerado como nada más que una prueba de la lujuria judía por la violencia o incluso la venganza, es un intento de resolver un grave problema para el que los críticos de Israel no tienen solución.

Solo en la última década ha habido varios miles de incidentes de terrorismo palestino contra israelíes. Incluso si se considera el ataque del 7 de octubre —la mayor masacre de judíos desde el Holocausto— como un hecho singular, la suma de todos los demás episodios en los que cientos de judíos fueron asesinados y miles quedaron mutilados o heridos asciende a varios miles.

Sin embargo, cada vez que un árabe palestino comete un asesinato a sangre fría, puede estar seguro de que, tarde o temprano, evitará el castigo. Esto se debe a que saben que Hamás y otros grupos terroristas siempre están intentando secuestrar a israelíes para obligar a Jerusalén a liberar a los terroristas a cambio de un rescate por ellos. Incluso se ha dejado en libertad a quienes han cometido los crímenes más bestiales, incluidos los ocurridos el 7 de octubre, cuando la matanza fue especialmente depravada e implicó lo que los juristas estadounidenses denominan "factores agravantes" en casos de pena de muerte, como violación, tortura y secuestro. Regresan a sus hogares o se exilian cómodamente, aclamados como héroes y pagados con generosas sumas como recompensa por su terrorismo. Aplicar la pena de muerte a quienes cometieron crímenes tan despreciables puede ser controvertido, pero sin duda sería justicia.

La pena de muerte existe en Israel, pero hasta la fecha sólo una persona - el criminal de guerra nazi Adolf Eichmann - ha sido ejecutada en el Estado judío. Muchos en Israel, como en otros lugares, se oponen en principio a la pena capital. Incluso la ley religiosa judía, que permite la pena de muerte, impone rigurosos límites a su aplicación.

Pero mientras los terroristas que cometen asesinatos reciban, en el mejor de los casos, condenas a cadena perpetua por sus crímenes, eso crea una situación no sólo en la que acabarán siendo liberados, sino también una situación en la que los palestinos se ven incentivados a secuestrar judíos. Y eso es exactamente lo que ocurrió el 7 de octubre.

Muchos israelíes creen que la única solución es asesinar a los terroristas antes de que puedan ser liberados en los intercambios de rehenes.

¿Disuadirá eso al terrorismo? Eso no está nada claro, sobre todo porque muchos de los que asesinan a israelíes están motivados por pensamientos de martirio en la yihad contra los judíos.

Tampoco es probable que el Tribunal Supremo de Israel, dominado por los liberales, permita que se aplique la ley de pena de muerte, aunque, como en muchas otras de sus atroces intervenciones y acaparamientos de poder, su afirmación de un derecho a anular la legislación carece por completo de fundamento jurídico y es intrínsecamente antidemocrática.

Aun así, crear un mecanismo legal que elimine un incentivo importante para los asesinatos de judíos no es racista. Es simplemente un intento de encontrar una forma de evitar un ciclo de violencia en el que se recompense el terrorismo.

Sin embargo, el argumento de que esta ley es una prueba más de la barbarie israelí es absurdo. Aunque muchos países democráticos han ilegalizado la pena de muerte, esta práctica no es ni mucho menos rara en todo el mundo. En Estados Unidos, donde algunos estados permiten la pena de muerte y otros no, se ejecutan menos de dos docenas de asesinos al año. Pero las ejecuciones por diversos delitos (incluso por preferencias y comportamientos sexuales que en Occidente se defienden como un derecho humano básico) están muy extendidas en los países árabes y musulmanes, incluidos los territorios controlados por los palestinos, así como en otros lugares del Tercer Mundo. China ejecuta a miles de personas cada año por una serie indeterminada de ofensas contra su régimen tiránico, además de mantener a aproximadamente un millón de prisioneros en los laogai, la versión moderna propia de Pekín del "archipiélago gulag soviético".

Visto en ese contexto, los esfuerzos de Israel por disuadir una ola de asesinatos terroristas contra sus ciudadanos no deberían considerarse un escándalo ni siquiera algo controvertido.

Una agenda ideológica

Entonces, ¿por qué los principales medios de comunicación judíos, e incluso los liberales, tratan la ley de pena de muerte, así como los informes a menudo distorsionados, cuando no directamente falsos, sobre una epidemia de "violencia de los colonos", como un asunto importante? ¿Y por qué lo hacen al tiempo que se niegan a cubrir la incidencia mucho mayor del terrorismo palestino e islamista contra israelíes en Judea y Samaria?

La respuesta es sencilla. Forma parte del ataque ideológico general contra Israel y los derechos de los judíos que tiene sus raíces en la desinformación soviética. Ha sido amplificado y convertido en arma por los defensores de ideas tóxicas como la teoría crítica de la raza, la interseccionalidad y el colonialismo de los colonos, que tratan a israelíes y judíos como opresores "blancos" de la "gente de color" palestina. En esta formulación, los primeros siempre están equivocados, hagan lo que hagan, y los segundos siempre son las víctimas, independientemente de su compromiso con la violencia terrorista en su guerra genocida contra el Estado judío.

Visto así, las personas de buena fe y conciencia no deberían dejarse engañar para creer esta narrativa falsa sobre la violencia israelí y la supuesta equivalencia moral con los crímenes palestinos. No solo se basa en razonamientos fuera de contexto y estadísticas poco fiables. Las afirmaciones sobre la pena de muerte y los colonos están arraigadas en tópicos antisemitas y argumentos falsos. Darles credibilidad no es un acto de principios, ya sea por parte de judíos o de otros. Es una muestra de mal juicio o de mala fe.

Jonathan S. Tobin, redactor jefe de JNS (Jewish News Syndicate). Sígalo en: @jonathans_tobin.

© JNS