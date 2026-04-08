Champions League: Real Madrid se aferra a un milagro en Múnich tras sobrevivir a un vendaval bávaro en el Bernabéu

Publicado por Israel Duro 8 de abril, 2026

El Real Madrid sobrevivió a un vendaval bávaro en el Bernabéu que le permite afrontar la vuelta con esperanzas de repetir una de sus noches mágicas de remontadas europeas. El Bayern Múnich derrotó por 1-2 al conjunto merengue, pero los de Arbeloa se aferran al gol de Kylian Mbappe para soñar con la clasificación ante un rival que fue muy superior en la ida de los cuartos de final de la Champions League.

Los goles del colombiano Luis Díaz (41') y Harry Kane (46') parecieron dejar contra las cuerdas al equipo más laureado de Europa, que tuvo un amago de reacción tras el gol de su estrella francesa. Los alemanes golpearon primero en el choque de las 21 Copas de Europa -15 el Real Madrid, seis el Bayern- con todo abierto -si el real Madrid es capaz de mostrar un mejor rostro- para el partido de vuelta, el miércoles en el Allianz Arena.

"Ha sido duro, queríamos ganar. Tenemos que hacer las cosas mejor, jugamos contra un equipo top mundial. Durante muchos minutos pudimos jugar más al fútbol. Pero hicimos una buena segunda parte, ahora tenemos que seguir y darlo todo", señaló el centrocampista merengue Aurelien Tchouameni, que se perderá la vuelta al ver una amarilla.

Estelar Neuer a sus 40 años

El Bayern construyó su sufrido triunfo con una actuación estelar de Manuel Neuer, de 40 años y recién salido de una lesión, a la altura de su leyenda. "Es una pena que al final no fuera 2-0, para ser completamente sincero", dijo Neuer. "Sabes lo peligroso que es el Real Madrid, lo hemos visto otra vez hoy. Tuvieron muchas ocasiones y podrían haber marcado más. Será un reto difícil en Múnich".

Muy superior en el juego, el equipo bávaro parecía al inicio de la segunda parte que estaba cerca incluso de una goleada, pero no se puede subestimar al Real Madrid en la Copa de Europa. Tras los primeros silbidos e impulsado por los cambios de su técnico Álvaro Arbeloa, el gigante blanco despertó y a punto estuvo de dar la vuelta al choque.

Mbappe pone picante a la eliminatoria

Un centro de Trent Alexander-Arnold significó el gol blanco, rematado por Mbappé en el segundo palo. El astro francés se había pasado el partido probando a Neuer, que también desesperó a Vinicius con una colección espectacular de paradas.

En los últimos minutos el duelo no tuvo dueño. De portería a portería se sucedieron los remates -40 en total, 20 para cada equipo- pero el marcador ya no se movió.

Alegría del Arsenal en el último suspiro

En Lisboa, tras haber dejado escapar las dos copas nacionales en dos semanas, el Arsenal enderezó el rumbo a duras penas con una victoria 1-0 ante el Sporting Portugal lograda en el último suspiro.

Decidieron dos jugadores que habían saltado desde el banco: el brasileño Gabriel Martinelli sirvió a Kai Havertz, que definió dentro del área en el minuto 91 para poner en ventaja a los londinenses antes de la vuelta del miércoles en el Emirates.

En el duelo a priori más desequilibrado de los cuartos de la máxima competición europea, el conjunto londinense estuvo por debajo de su mejor nivel, pero se llevó el triunfo gracias a la falta de pegada del Sporting.

Primera derrota del Sporting en su estadio esta Champions

Para el Sporting, que estrelló un balón en el larguero en el primer acto por medio del uruguayo Maximiliano Araújo, fue su primera derrota en el estadio José Alvalade esta temporada en Champions (5 victorias previas).

Además del gol del Havertz, el equipo de Mikel Arteta tuvo un balón al palo de Noni Madueke y un gol anulado al español Martín Zubimendi.