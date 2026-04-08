Récord macabro: Planned Parenthood realizó el mayor número de abortos en 2025

Publicado por Israel Duro 8 de abril, 2026

El gigante abortista Planned Parenthood estableció un nuevo récord macabro de abortos en el año fiscal 2025. La empresa realizó 434,450 durante este periodo, en el que también recibió la mayor cantidad de dinero de los contribuyentes hasta la fecha, 832 millones de dólares.

De acuerdo con su memoria anual, Planned Parenthood atendió a 2,09 millones de pacientes en 2025, con un especial incremento en la parte telemática, y realizó 9,9 millones de servicios. Así, reportó 320.390 citas de telemedicina y 110 millones de visitas a su página web, con 1,8 millones de reservas a través de ésta.

De hecho, la propia compañía destaca este apartado, del que presume como un método "para encontrar nuevas formas de hacer llegar la asistencia a las personas que la necesitan". En este sentido apunta a dos modalidades:

"Los Centros de Salud Virtuales (VHC) constituyen una forma más eficaz para que los pacientes conozcan los servicios de telesalud disponibles en su centro local. En 2025, los pacientes concertaron más de 62 000 citas a través de los VHC, lo que supone un aumento del 31% con respecto al año anterior".

"Planned Parenthood Direct (PP Direct) ofrece atención sanitaria reproductiva de confianza a través de una plataforma de telesalud de marca propia, lo que permite a los pacientes ponerse en contacto con profesionales sanitarios titulados para recibir servicios de anticoncepción, anticoncepción de emergencia, tratamiento de infecciones urinarias y aborto farmacológico (donde sea legal)".

Para Katherine Van Dyke, investigadora de la American Life League, el creciente uso de los servicios de telesalud por parte de Planned Parenthood, que aumentaron un 126 % entre 2024 y 2025, es parte de la nueva estrategia del abortorio: "Sin duda, estos servicios promueven el uso de peligrosas píldoras abortivas que matan a los bebés y causan daños a las mujeres", apuntó.

"La American Life League lleva casi dos décadas llamando la atención sobre los esfuerzos de Planned Parenthood por practicar abortos a través de Internet. Lamentablemente, prevemos que estas cifras aumenten a medida que cierren más centros y se pueda destinar más dinero a proporcionar píldoras abortivas y anticonceptivos a través del servicio postal. Todo esto forma parte de la estrategia letal de Planned Parenthood".

Fuerte condena de los grupos provida al informe

Las organizaciones provida condenaron fuertemente los números recogidos en el informe, denunciando, además, el momento "nada casual", elegido por el gigante abortista para darlo a conocer: el fin de semana de Pascua, la fecha más importante para los cristianos. El año anterior, Planned Parenthood lanzó su memoria anual tras el día de la madre.

Algo que destacó Judie Brown, presidenta de la American Life League en un comunicado: "El año pasado, Planned Parenthood, la mayor organización dedicada al aborto del país, publicó su informe anual al día siguiente del Día de la Madre. Este año, ha publicado discretamente su informe, en el que se refleja el aumento de la financiación pública y el incremento del número de abortos, precisamente durante el fin de semana más sagrado del año para los cristianos".

“Detrás de la fachada y las cifras se esconde la verdad: Planned Parenthood detesta a las familias tal y como Dios las ha concebido. Trabaja sin descanso para comercializar el mal y promoverlo bajo el pretexto de la 'atención sanitaria'. En resumen, no podemos creer ni una sola palabra de lo que escribe. ¡Qué vergüenza, Planned Parenthood!".

America Life League: "el Gobierno miente" sobre la financiación a Planned Parenthood

Por su parte, Hugh Brown, vicepresidente de la organización, explotó contra la compañía y las mentiras del Gobierno. "El reinado de muerte y destrucción de Planned Parenthood se intensificó en 2025. Y a pesar de sus quejas de que se le habían retirado los fondos procedentes de nuestros impuestos, la organización recibió en realidad una cantidad récord de financiación pública el año pasado. ¿Cómo? Porque el Gobierno miente, y el aborto es el santo grial profano al que rinden culto tanto Planned Parenthood como el Gobierno de los Estados Unidos".

De acuerdo con el informe de la entidad abortista, ésta recibió una cantidad récord de 832 millones durante el año fiscal procedente de los impuestos de los contribuyentes. Esto supone, de acuerdo con el análisis realizado por el Charlotte Lozier Institute:"un aumento de 39,8 millones de dólares con respecto al informe anterior, lo que representa el 39 % de los ingresos totales de Planned Parenthood".

Cabe destacar asimismo que "el déficit neto de Planned Parenthood —es decir, la diferencia entre los ingresos totales y los gastos totales— asciende a 29,3 millones de dólares, siendo esta la primera vez en los últimos años que los gastos superan a los ingresos. El curso pasado, Planned Parenthood registró un superávit de 27,4 millones de dólares entre ingresos y gastos totales".