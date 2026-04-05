La “alta demanda” de los medios obliga a Trump a mover la conferencia sobre el rescate en Irán a la Sala de Prensa de la Casa Blanca

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 5 de abril, 2026

Lo que iba a ser una conferencia de prensa restringida en el Despacho Oval terminó convirtiéndose en un evento abierto a toda la prensa acreditada. Este domingo, la Casa Blanca anunció que la conferencia de prensa del presidente Donald Trump sobre el rescate del aviador estadounidense en Irán se trasladará a la Sala de Prensa de la Casa Blanca este lunes a las 13:00 ET, tras la presión de los medios de comunicación.

"A petición popular de la prensa, la conferencia de prensa del presidente Trump mañana se realizará en la Sala de Prensa de la Casa Blanca. 1PM ET", anunció la secretaria de prensa Karoline Leavitt. Trump estará acompañado de oficiales militares y abordará los detalles de la operación que rescató a un coronel de la Fuerza Aérea que pasó más de 24 horas evadiendo la captura en territorio iraní.

Due to popular demand from the press, President Trump’s news conference tomorrow will now take place in the White House Briefing Room. 1PM ET. pic.twitter.com/A7DfXbZAxQ — Karoline Leavitt (@PressSec) April 5, 2026

Una operación sin precedentes

El rescate del coronel —cuya identidad no ha sido revelada públicamente— se convirtió en uno de los episodios más dramáticos de la guerra entre Estados Unidos e Irán, que lleva ya más de cinco semanas en curso. El oficial era el segundo tripulante del F-15E Strike Eagle derribado el pasado viernes sobre el suroeste de Irán, en el primer derribo confirmado de un avión de combate estadounidense sobre territorio iraní desde el inicio del conflicto el 28 de febrero.

Mientras las fuerzas iraníes rastreaban la zona y ofrecían recompensas de hasta 60.000 dólares a civiles que entregaran al aviador, el coronel escaló una montaña de más de 2.100 metros y se ocultó en una grieta, activando su baliza de emergencia para guiar a los equipos de rescate. Según reportes de distintos medios nacionales, el operativo involucró cientos de fuerzas especiales, decenas de aeronaves y se extendió por siete horas sobre territorio enemigo.

Las complicaciones fueron diversas. Cuando el coronel fue localizado y trasladado a dos aviones MC-130J que esperaban para sacarlo del país, uno de ellos sufrió una avería mecánica y las fuerzas estadounidenses lo destruyeron deliberadamente para evitar que cayera en manos iraníes. Irán afirmó haber destruido cuatro aeronaves estadounidenses durante la operación, pero un funcionario de inteligencia regional informó a la agencia AP que al menos dos de ellas fueron destruidas por los propios estadounidenses debido a la avería.

Trump: "Un milagro de Pascua"

El presidente anunció el rescate pasada la medianoche del domingo en Truth Social. "¡LO RESCATAMOS!", escribió, describiendo la operación como "una de las más audaces operaciones de búsqueda y rescate de la historia de Estados Unidos". Trump calificó el rescate como un "milagro de Pascua" y señaló que el coronel, gravemente herido, se encuentra "sano y salvo”.

"Este valiente guerrero estaba detrás de las líneas enemigas en las traicioneras montañas de Irán, siendo cazado por nuestros enemigos, que se acercaban cada vez más hora tras hora", escribió el presidente.

La conferencia del lunes será la primera oportunidad para que Trump y los militares ofrezcan una versión oficial y detallada de una operación que, según sus propias palabras, "rara vez se intenta”.