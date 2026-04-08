Un régimen que envía niños a la guerra ya está perdiendo

El Día de la Mano Roja, Día Internacional contra el Uso de Niños Soldado AFP

8 de abril, 2026

Hay momentos en la historia en los que un régimen revela su verdadera condición, no a través de discursos o eslóganes, sino a través de las decisiones que toma en su desesperación.

Cuando un régimen envía a sus hijos a luchar, ya no proyecta fuerza sino que confiesa su fracaso.

Informes recientes indican que Irán está reclutando a niños de tan sólo 12 años en lo que denomina unidades de "defensa de la patria". En Gaza, Hamas lleva mucho tiempo incrustado entre la población civil; sin embargo, ha ido más allá, formando sistemáticamente a niños para que participen en su guerra. En algunas partes de África, los grupos armados siguen secuestrando y reclutando niños en sus filas.

No se trata de incidentes aislados. Forman parte de un patrón.

Y ese patrón nos dice algo importante: los regímenes y movimientos que dependen de los niños para mantener sus conflictos no son fuertes. Se están debilitando.

Pensemos en Gaza. Hamás no sólo se esconde detrás de los civiles, sino que cultiva la próxima generación de combatientes. En sus campamentos de verano, se viste a los niños con uniformes militares, se les entrena en el uso de armas y se les enseña a simular escenarios de batalla, incluyendo el secuestro de soldados israelíes y ataques a civiles.

Esto no es educación. Es adoctrinamiento. Es abuso infantil.

Una sociedad que enseña a los niños a ensayar el secuestro y la violencia no los está preparando para la vida. Los está preparando para la guerra.

Irán ofrece un ejemplo igualmente escalofriante. Durante los ocho años de guerra entre Irán e Irak en la década de 1980, miles de niños fueron enviados al frente, en algunos casos utilizados para limpiar campos de minas, olas humanas que avanzaban por un terreno letal. Los informes actuales sobre niños de 12 años reclutados para funciones paramilitares sugieren que esta mentalidad no ha desaparecido. Simplemente se ha reavivado.

Y luego está el panorama mundial más amplio. En algunas zonas de África, los grupos armados siguen secuestrando a niños, obligándoles a combatir y despojándoles de cualquier atisbo de infancia. Estos niños no son voluntarios. Son víctimas convertidas en herramientas.

La historia ofrece un duro precedente. En los últimos meses de la Alemania nazi, a medida que las fuerzas aliadas se acercaban, el régimen movilizó a las Juventudes Hitlerianas, enviando a adolescentes a batallas sin esperanza. No era resiliencia. Era desesperación.

La misma dinámica es visible hoy en día.

Cuando un régimen recurre a los niños, está haciendo una sombría admisión: Carece de personal, legitimidad o voluntad para confiar en los adultos. En su lugar, recurre a los más vulnerables, aquellos más fáciles de adoctrinar y menos capaces de resistir. No se trata simplemente de una táctica. Es un colapso moral.

Debemos ser claros: el uso de niños en la guerra no es sólo una violación del derecho internacional.

Es una confesión. Confiesa debilidad. Confiesa el miedo.

Y confiesa un liderazgo tan en bancarrota que ya no puede persuadir a su propio pueblo para que luche.

Nada de esto hace que estos regímenes sean menos peligrosos. Un enemigo desesperado todavía puede infligir un daño enorme. Pero sí nos dice algo sobre su trayectoria. No avanzan con confianza, sino que se aferran a la supervivencia.

La verdadera división no es geográfica. Es moral. Un bando ve a los niños como vidas que hay que proteger; el otro los ve como armas que hay que utilizar.

Y la historia ha demostrado, una y otra vez, cómo acaba esa historia, pues cualquier régimen que deba sacrificar a sus niños para sobrevivir ya ha firmado su propia necrológica.

© JNS