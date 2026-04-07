A diferencia de Israel, muchos de los aliados de EEUU en la OTAN no son realmente aliados

7 de abril, 2026

Es axiomático que el mayor desafío diplomático de Israel descansa en una única verdad ineludible. El Estado judío solo tiene un aliado real en el que puede depender en este momento: Estados Unidos. Sin embargo, al inicio de la sexta semana de guerra contra Irán, empieza a quedar claro que lo mismo podría ser cierto para Washington. Tiene alianzas formales con muchas naciones —en particular, los otros 31 miembros de la OTAN—. Pero cuando llega el momento decisivo, resulta que el único aliado verdaderamente fiable de EEUU es el país con el que no tiene una alianza formal: Israel.

Como era de esperar, los críticos del presidente Donald Trump están culpando de esta situación a él y a su actitud confrontacional hacia los aliados de la OTAN, en particular a las naciones de Europa Occidental como el Reino Unido, Francia y España.

Sostienen que él ha iniciado una "guerra opcional" innecesaria y costosa de la que los europeos hacen bien en mantenerse al margen. Además, también afirman que la indiferencia —cuando no la oposición abierta— de los miembros de la OTAN a unirse a la guerra contra Irán se debe al enfoque beligerante de Trump hacia ellos. Él los ha presionado para que aporten más que cantidades simbólicas a su propia defensa, que durante los últimos 80 años ha sido financiada en gran medida por la generosidad de los contribuyentes estadounidenses, y ha amenazado con consecuencias serias si se niegan. Peor aún, sus exigencias de que Dinamarca, por ejemplo, permita que Estados Unidos se haga cargo de Groenlandia se consideran nada menos que una amenaza que, según ellos, es análoga a la invasión rusa de Ucrania.

La OTAN es el problema, no Trump

Aun así, la idea de que el comportamiento de Trump o sus creencias de "América primero" están hundiendo a la OTAN es confundir una reacción ante un dilema con el problema en sí.

La OTAN fue vital para detener una ola de agresión soviética de posguerra que, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, amenazaba con engullir a Europa Occidental dentro del imperio comunista de Moscú. Continuó disuadiendo a los rusos durante 40 años, hasta que su "imperio del mal" colapsó bajo el peso de sus propios fracasos y contradicciones, así como por su incapacidad para igualar el fortalecimiento de las capacidades estratégicas de Estados Unidos impulsado por el entonces presidente Ronald Reagan.

Desde el final de la Guerra Fría, la OTAN ha luchado por encontrar una manera de seguir siendo relevante. Sus principales componentes de Europa Occidental no solo son demasiado débiles militarmente para ayudar a asumir la carga de defender a Occidente. Británicos, franceses, italianos y españoles carecen de un disuasivo defensivo creíble, como ocurre con la mayoría de los demás países más pequeños. Los únicos aliados de la OTAN que realmente actúan como aliados están en Europa del Este, como los checos y los húngaros, aunque son demasiado pequeños para marcar una diferencia y tienen una capacidad limitada para ayudar frente a Irán.

Todos los predecesores de Trump en los últimos 30 años intentaron que los europeos se tomaran la defensa en serio; sin embargo, debido a su enfoque mayormente cortés —todo zanahoria y ningún palo—, los europeos los ignoraron. Su falta de gasto en defensa les ayudó a enriquecerse, aunque también los dejó incapaces de hacer mucho más que recurrir a Estados Unidos cuando Rusia invadió Ucrania en 2022.

Pero la descomposición va más allá de las simples finanzas de la alianza.

Los europeos occidentales están alarmados por el autoritarismo del presidente ruso Vladímir Putin y por su intento de reconstruir el antiguo imperio zarista y soviético. Tienen razón en despreciarlo, aunque su fracaso en conquistar Ucrania significa que los temores de que absorba a las naciones de Europa Oriental, Central u Occidental —algo que sí fue una posibilidad real cuando los soviéticos tenían un vasto Ejército en el centro de Alemania durante la Guerra Fría— son más histeria que una posibilidad real.

Apaciguadores, no aliados

Dicho esto, los europeos no tienen ningún interés en contener, y mucho menos en enfrentar, la amenaza del terrorismo, los misiles y las ambiciones nucleares de Irán. Los islamistas que se aferran al poder en Teherán se consideran en guerra con todo Occidente —no solo con el "Gran Satán" (Estados Unidos) y el "Pequeño Satán" (Israel)—. Aunque ya han demostrado que sus terroristas y misiles pueden alcanzar las capitales europeas, Londres, París, Madrid y Roma actúan como si la tarea de eliminar este peligro mortal fuera responsabilidad de otros.

Estos gobiernos han estado ansiosos por apaciguar a Irán. Sus políticas en esta cuestión han estado impulsadas principalmente por el deseo de seguir haciendo negocios con los ayatolás a lo largo de los años, en lugar de hacer algo respecto a la manera en que la teocracia amenaza a Europa y a Occidente. Intimidados por migrantes musulmanes antisemitas —convertidos en votantes— que han importado de Oriente Medio y el norte de África, sus líderes se comportan como si fueran espectadores inocentes en una lucha que concierne únicamente a la búsqueda de Teherán de borrar a Israel del mapa o de causar problemas a Estados Unidos.

Aunque su resentimiento hacia Washington puede explicarse al menos parcialmente por su antipatía hacia Trump, la base de su falta de disposición para actuar frente a Irán es anterior incluso a su primera Administración. Y ha crecido no tanto por su aversión a Trump, sino porque el apoyo dentro de estos países a la idea de que tienen la responsabilidad de defender a Occidente del islam militante ha disminuido en gran medida hasta volverse irrelevante en las últimas dos décadas. Aún peor, su hostilidad hacia Israel —que se ha vuelto más abierta debido al aumento del odio hacia los judíos en todo el mundo, pero especialmente entre sus propias poblaciones— ha alimentado la renuencia a hacer algo respecto a un país como Irán.

Todo esto da lugar a una situación en la que —al igual que muchos, si no la mayoría, de los críticos internos de Trump— los aliados europeos de Estados Unidos desean una derrota simplemente porque perjudicaría al presidente estadounidense y al primer ministro israelí. Del mismo modo, consideran a Benjamin Netanyahu una espina clavada debido a sus agendas de política exterior pro‑palestinas.

Eso debería llevar a los observadores estadounidenses serios a dejar de hablar de manera refleja como si la OTAN fuera tan importante y funcional como lo fue hace 40 años, y a empezar a cuestionar su futuro. En cambio, el establishment de política exterior de Estados Unidos y los demócratas simplemente culpan a Trump por sus sospechas sobre la utilidad continua de la alianza y por su hostilidad hacia organizaciones multilaterales como las Naciones Unidas, que consideran antiisraelíes.

Debilidad y traición

Más concretamente, su actitud hacia la guerra con Irán pone en duda por qué la OTAN sigue siendo necesaria.

Después de todo, no se les ha pedido a los europeos que hagan mucho para ayudar en la campaña militar destinada a detener a Irán que están llevando a cabo Estados Unidos e Israel. Incluso si estuvieran dispuestos, no podrían hacer gran cosa. Por ejemplo, la poderosa Marina Real británica, que una vez dominó los mares, ahora tiene más almirantes que barcos, con menos de dos docenas de buques de guerra en servicio.

Los británicos inicialmente se negaron a permitir que los barcos y aviones estadounidenses utilizaran sus bases, pero desde entonces han cedido. Y otras naciones —como Francia, España e Italia— han rechazado incluso permitir que los esfuerzos estadounidenses de reabastecimiento para la guerra utilicen su espacio aéreo, y mucho menos contribuir al conflicto.

Permitir que aviones estadounidenses sobrevuelen su espacio aéreo no es una petición importante, ni significaría que estas naciones estén participando en la guerra. Sin embargo, estos gobiernos consideran más importante mostrar a sus electorados internos su oposición a Trump e Israel que contribuir, aunque sea mínimamente, a una guerra que, les guste admitirlo o no, se está librando para hacerlos a todos más seguros. ¿Para qué necesita un país aliados si van a comportarse así?

Es cierto que la guerra contra Irán no está exenta de costos. La amenaza iraní al transporte marítimo en el Golfo de Ormuz ha elevado el precio del petróleo en todo el mundo. Pero, como Trump ha dejado muy claro, eso va a perjudicar más a los europeos que a Estados Unidos, porque ellos dependen del petróleo que se transporta por esa vía.

No está claro si las amenazas del presidente de dejar que los europeos sufran, en lugar de actuar para garantizar el derecho a la libre navegación en una vía marítima internacional clave, son reales o simplemente otro caso de Trump provocando a sus oponentes. Tampoco sabemos qué implicarán los próximos pasos de la guerra.

Pero la suposición de que Irán está ganando de algún modo una guerra en la que sus activos militares y sus líderes están siendo eliminados sistemáticamente —y que los poderosos jércitos de Estados Unidos e Israel están perdiendo— simplemente no es creíble. La idea de que una campaña en la que los dos aliados han realizado más de 5.000 incursiones en Irán con la pérdida de solo un puñado de aviones tripulados y drones (y que tiene la capacidad de rescatar a pilotos derribados en lo profundo del territorio enemigo, como hicieron la semana pasada) esté fracasando frente a Teherán es absurda. La razón por la que tantos supuestos "expertos" en política exterior lo afirman es que están tan comprometidos con una derrota estadounidense y una victoria iraní que promover la creencia en esta postura dudosa se ha convertido en su prioridad distorsionada.

Existe el riesgo de que Trump corte por lo sano o concluya un acuerdo que fortalezca a Irán, en lugar de perseverar hasta que el régimen ceda o caiga. Pero hasta ahora no hay indicios reales de que vaya a hacerlo. Por el contrario, la idea de que aceptaría la derrota en un momento en el que Estados Unidos e Israel se encuentran en una posición militar tan dominante parece estar más arraigada en ese mismo síndrome de enajenación respecto a Trump que motiva tantos comentarios sobre el conflicto, que en un análisis desapasionado.

Lo que nos queda, entonces, no es tanto otro ejemplo de la compleja relación entre Estados Unidos y Europa, sino una prueba contundente de que las naciones de Europa Occidental dejaron de actuar como aliadas de Estados Unidos mucho antes de la guerra actual. No se trata solo de que estos países no crean en Trump. Su derrumbe interno ante el crecimiento de una alianza de marxistas e islamistas es producto del hecho de que, a diferencia de los fundadores de la OTAN en la década de 1940, ellos tampoco creen ya en sí mismos. Este fracaso moral respecto a Irán debería acelerar el proceso por el cual Estados Unidos concluya que debe preocuparse menos por la opinión en Londres, París, Madrid y Roma, y más por los países que están ayudando a defender a Occidente.

Hay todo tipo de naciones que afirman ser aliadas de Estados Unidos —desde los frenemies en Qatar hasta los verdaderos aliados del Golfo como Arabia Saudita, pasando por países amistosos pero poco útiles como Canadá, y supuestos aliados como Francia, que vota sistemáticamente contra Washington en las Naciones Unidas, así como los muchos buenos amigos de Estados Unidos alrededor del mundo que tienen buenas intenciones pero pueden hacer poco para proporcionar ayuda directa en un conflicto armado.

Pero solo hay una nación que ha dado un paso al frente y ha demostrado que puede luchar codo con codo con Estados Unidos, incluso si eso significa que su propia población sea sometida directa y continuamente a ataques con misiles. Y esa nación es Israel.

Solo Israel lucha junto a Estados Unidos

Otros países animarán o abuchearán desde la barrera, pero Israel no solo tiene un Ejército poderoso, sino que está dispuesto a utilizarlo, junto con sus capacidades e intervenciones de inteligencia sin igual, para librar una guerra junto a Estados Unidos. Y lo está haciendo sabiendo que Trump podría poner fin al conflicto antes de que el Estado judío haya alcanzado los objetivos que Netanyahu ha fijado.

Lo que queda, entonces, no es tanto otro ejemplo del mito en gran medida antisemita de que el hombre más poderoso del mundo, al mando de una superpotencia, fue arrastrado a una guerra por el primer ministro de un país del tamaño de Nueva Jersey con apenas 10 millones de habitantes; esta guerra fue idea de Estados Unidos. Y se está librando para proteger los intereses de Estados Unidos tanto como los de Israel. Detener las amenazas nucleares y de misiles —y al mayor patrocinador estatal del terrorismo en el mundo— no es un favor a Israel. Es vital para la seguridad de Oriente Medio, que afecta a las economías de todos, como ha quedado demostrado con el control que ejerce Irán sobre el estrecho de Ormuz y el transporte marítimo internacional.

Un examen claro de los acontecimientos de los últimos dos meses no solo muestra el valor de Israel como aliado, aun cuando no exista un pacto de alianza entre Washington y Jerusalén como sí lo hay con los 31 aliados de la OTAN, a los que Estados Unidos está obligado a defender según la disposición del Artículo V de ese tratado. También ha infligido un daño incalculable a lo que queda del apoyo estadounidense a la idea de que la alianza es vital para la defensa del país.

Israel mantiene relaciones amistosas con otros países, incluidos algunos en Europa. Y tiene sólidos vínculos de seguridad con naciones regionales clave como Arabia Saudita, aunque estos permanezcan bajo la mesa en lugar de ser públicos. Pero solo tiene un aliado genuino. No existen alternativas plausibles, incluso cuando Washington está dirigido por quienes muestran tibieza —o algo peor— respecto a la relación, como ocurrió bajo las Administraciones encabezadas por los expresidentes Barack Obama y Joe Biden.

La OTAN quizá pueda revivir en algún momento en el futuro. Incluso ahora, todavía cumple alguna función, aunque solo sea para ayudar a garantizar que las acciones desestabilizadoras de Rusia puedan ser contenidas. Pero la cruda realidad de 2026 es que en gran medida se ha convertido en un vestigio del pasado que ha sobrevivido a gran parte de su utilidad.

Al mismo tiempo, la idea de que el afecto de Washington por Israel es un obstáculo para la defensa de los intereses nacionales de Estados Unidos o dificulta que haga amigos en Oriente Medio ha quedado definitivamente desmentida por los acontecimientos recientes.

Es la alianza con Israel el activo insustituible para la política exterior de Estados Unidos y para sus necesidades de seguridad en la región. Y cuesta encontrar en otro lugar un aliado tan fiable que combine tanto los recursos militares —y la disposición a utilizarlos en una lucha difícil— como valores democráticos compartidos. Ya es hora de que los analistas y políticos estadounidenses, ya sea seducidos por tópicos y argumentos antisemitas o enfrascados en su odio hacia Trump, dejen de hablar de Israel como un problema para Estados Unidos y empiecen a reconocer esta realidad.

Jonathan S. Tobin, editor en jefe de JNS (Jewish News Syndicate). Síguelo: @jonathans_tobin.

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