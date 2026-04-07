EN VIVO | Los precios del petróleo suben y las bolsas registran un ligero alza tras la última amenaza de Trump contra Irán

Publicado por Williams Perdomo 7 de abril, 2026

Los precios del petróleo subieron el martes, mientras que las acciones registraron un ligero avance, aunque con cautela, a medida que los inversores evaluaban el último plazo fijado por Donald Trump para que Irán reabriera el estratégico estrecho de Ormuz o sería "diezmado".

Al entrar la guerra en Oriente Medio en su sexta semana, el presidente estadounidense advirtió a Teherán que su infraestructura civil sería destruida si no permitía el paso de los barcos por la vía marítima por la que transita una quinta parte del petróleo crudo y el gas a nivel mundial.

Estas declaraciones se produjeron cuando él y la república islámica afirmaron que la propuesta, promovida por mediadores internacionales, de un alto el fuego de 45 días aún no estaba lista.

Trump declaró en una rueda de prensa que "todo el país" de Irán "podría ser aniquilado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo", si no se cumplía su ultimátum de reabrir el estrecho antes de las 00:00 GMT del miércoles.

Las horas corresponden al horario del Este.

03:45 am Etapa crítica 00:45 07/04/2026 00:45 07/04/2026 El embajador de Irán en Pakistán, país que media entre Irán y Estados Unidos, declaró el martes que los esfuerzos para poner fin a la guerra se acercaban a una fase "crítica".



03:10 am Sinagoga de Teherán destruida 00:44 07/04/2026 00:44 07/04/2026 Los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel perpetrados la madrugada del martes "destruyeron por completo" la sinagoga Rafi-Nia en Teherán, según informaron medios locales.



Irán cuenta con una pequeña comunidad judía, cuya mayoría huyó tras la revolución islámica de 1979.



03:00 am Israel e Irán intercambian disparos 00:43 07/04/2026 00:43 07/04/2026 Según informaron los medios iraníes, se escucharon explosiones en algunas zonas de Teherán y en la cercana ciudad de Karaj, mientras que el ejército israelí anunció que estaba llevando a cabo una "oleada" de ataques aéreos contra Irán.



"Hace unos instantes se escucharon explosiones en algunas zonas de Teherán y Karaj", informaron los medios locales Fars y Mehr en Telegram.



El ejército israelí también anunció la activación de sus defensas aéreas para responder a los misiles disparados por Irán.

02:42 am Dos muertos en el Kurdistán iraquí 00:42 07/04/2026 00:42 07/04/2026 Un dron "procedente de Irán" mató a una pareja en el Kurdistán iraquí tras estrellarse contra su casa, según informaron las autoridades locales.



Por otra parte, se escucharon dos explosiones cerca del aeropuerto de Erbil, que alberga a asesores de la coalición antiyihadista liderada por Estados Unidos, en la región autónoma del Kurdistán iraquí, al norte del país, según informó un periodista de la AFP.



Horas antes, los sistemas de defensa aérea derribaron cuatro misiles que se dirigían hacia el consulado estadounidense en Erbil, según informó una fuente de seguridad a la AFP. Política ¿Bombardeos inminentes? Los negociadores de la Casa Blanca se muestran "pesimistas" de que Irán acepte abrir Ormuz Joaquín Núñez

02:30 am Irán sobre las amenazas de Trump 00:41 07/04/2026 00:41 07/04/2026 Después de que el presidente estadounidense Donald Trump reiterara sus amenazas de arrasar la infraestructura de Irán, un portavoz del ejército iraní afirmó que la "retórica grosera y arrogante" no estaba influyendo en sus acciones.



02:00 am Varias explosiones en Irán 00:40 07/04/2026 10:29 07/04/2026 Según la agencia de noticias iraní Mehr, así como los periódicos Shargh y Ham-Mihan, la capital iraní sufrió varias explosiones el martes.



Un periodista de la AFP confirmó que se escucharon varias explosiones provenientes del norte de la ciudad.