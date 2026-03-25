La narrativa de la "guerra fallida" contra Irán es un montaje político

25 de marzo, 2026

El anuncio del presidente Donald Trump de un aplazamiento de cinco días antes de cumplir sus amenazas de bombardear las centrales eléctricas de Irán fue recibido con alivio por quienes han estado esperando que pusiera fin a la campaña militar entre Estados Unidos e Israel lo antes posible.Queda por ver si las conversaciones que, según se dice, están teniendo lugar con el régimen islamista para poner fin a su programa nuclear logran algún progreso real.

Esto puede ser una prueba de que los que dentro de la Casa Blanca presionan para llegar a un acuerdo diplomático con Irán están ganando la partida a las preocupaciones sobre la economía y el aumento de los precios de la gasolina.O, al igual que con las decisiones anteriores del presidente antes de la guerra de 12 días en junio de 2025 y el inicio del conflicto actual, puede ser que les esté dando una oportunidad más de doblegarse a la voluntad de Estados Unidos para evitar golpes más duros aún por venir sobre lo que queda de la infraestructura y las capacidades militares del país.

A falta de pruebas de que los fanáticos que aún controlan Teherán estén renunciando por fin a su fe en una yihad perpetua contra Occidente, esta última sigue pareciendo la respuesta más probable. Su afirmación de que Israel estaría satisfecho con lo que exige Estados Unidos -y su recordatorio de que si los iraníes no le satisfacen, su amenaza de que "seguiremos bombardeando nuestros corazoncitos"- parece indicar que no ha cambiado su postura de máxima presión a apaciguamiento.

Politizar Irán



Independientemente de cómo se interprete este hecho, el debate sobre el progreso de la guerra está siendo impulsado en gran medida por una narrativa promovida por los oponentes políticos del presidente y sus animadores mediáticos. Cacarean que el esfuerzo estadounidense es ya un fracaso. Demócratas como el senador Chris Murphy (Demócrata de Connecticut), así como muchos de sus colegas del Congreso y otros aspirantes a la presidencia en 2028, han estado despreciando a la administración desde el momento en que empezaron a caer las bombas sobre Irán. La han tachado de ilegal, sin objetivos claros e incompetentemente dirigida. Cada pequeño contratiempo y víctima estadounidense se describe como una catástrofe y motivo suficiente no sólo para poner fin a los ataques de inmediato, sino para destituir al presidente y a todos los funcionarios implicados en su ejecución.

Algunos de estos críticos de la guerra, aunque no todos, mencionan de boquilla el hecho de que el adversario de Estados Unidos es un gobierno terrorista teocrático y salvaje que asesina a decenas de miles de personas y que ha estado en guerra con Estados Unidos desde que tomó el poder en la revolución de 1979. Sin embargo, es difícil evitar la impresión de que la mayoría de los que afirman que la campaña ya es un "atolladero" -haciéndose eco de la propaganda emanando de figuras del régimen como el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Saeed Khatibzadeh-están de una u otra forma alentando la derrota de Estados Unidos.

Como quedó patente desde los primeros días tras la decisión de Trump, los demócratas y tsus nuevos aliados de la derecha antisemita, encabezados por el ex presentador de Fox News Tucker Carlson, tienen mucho invertido en el fracaso del esfuerzo por detener a Irán.

Para los demócratas, al igual que para sus enemigos republicanos, en esta era hiperpartidista de Trump, cada cuestión, incluso aquellas que deberían ser objeto de consenso bipartidista arraigado en una concepción común y fácilmente comprensible del interés nacional, representa un juego de suma cero.

Esto es especialmente cierto para los oponentes del presidente, cuya aversión hacia él va más allá del antagonismo político normal y se ha convertido en una especie de síndrome de enajenación mental. Desde este punto de vista, cualquier cosa que pueda interpretarse como una victoria para Trump, incluso si hace avanzar los intereses nacionales o la seguridad del pueblo estadounidense, se considera mala. Eso es porque piensan que es un líder autoritario racista y/o fascista, y su malestar, si no derrota, trasciende cualquier otro interés posible.

En qué difiere Trump



Señalar este hecho incontrovertible sobre sus oponentes no es afirmar que Trump no pueda o no haya cometido errores.Tampoco le da un pase por su característica forma de comunicar sus posiciones, que es, en el mejor de los casos, poco ortodoxa, a menudo confusa y claramente más centrada en trolear a sus críticos que en transmitir mensajes claros al pueblo estadounidense. Eso es cierto incluso si, tras escudriñar sus diversos comentarios sobre este asunto, sus intenciones no son exactamente un misterio.

De hecho, Trump ha expresado una y otra vez su convicción, compartida por sus predecesores de ambos partidos durante las dos últimas décadas, de que no se debe permitir que Irán tenga un arma nuclear y que hay que impedirlo a toda costa. También ha expresado, al igual que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, su deseo de que caiga el régimen iraní y de que el pueblo oprimido de ese torturado país tenga la oportunidad de elegir un gobierno mejor y, por tanto, una vida mejor para sí mismo. Si no ha expuesto eso punto por punto como parte de un discurso específico al pueblo estadounidense, entonces se trata más del estilo de gobierno de Trump, así como de su demostración de prudente cautela ante acontecimientos que no puede controlar, que de una falta de claridad por su parte.

En lo que difiere de otros presidentes es en su clara comprensión de que todas las negociaciones y acuerdos alcanzados con los iraníes han sido fracasos desastrosos. El acuerdo nuclear de 2015 del expresidente Barack Obama fue, en el mejor de los casos, un esfuerzo por dar una patada en el trasero. Lo que hizo fue enriquecer y empoderar a un régimen peligroso, permitiéndole financiar una campaña de terrorismo internacional y una apuesta por la hegemonía regional. Peor aún, no sólo no logró cerrar el programa nuclear de Teherán, sino que garantizó que los mulás pudieran adquirir una bomba una vez que expiraran sus débiles restricciones a finales de la presente década.

Estos hechos pueden ser discutidos por los partidistas, pero eso no altera la verdad de que los esfuerzos de Obama y su predecesor, Joe Biden, para apaciguar a Irán en realidad hicieron que el mundo fuera menos seguro. Sin el acuerdo con Irán de Obama y las ventajas que dio al régimen islamista, incluyendo financiación y estímulo a sus apoderados terroristas, el ataque terrorista árabe palestino dirigido por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 podría no haberse producido. Y el mundo no habría llegado a este punto.

Sin embargo, el debate que está teniendo lugar actualmente sobre la guerra de Irán no es sobre la conveniencia de detener las ambiciones nucleares de Irán, su programa de misiles balísticos o poner fin a su condición de principal Estado patrocinador del terrorismo en el mundo. Es una afirmación de que la campaña militar de Estados Unidos e Israel está fracasando en sus objetivos. Y eso es tan palpablemente falso como lo es la negación sobre el desastroso impacto del pacto nuclear de Obama en primer lugar.

¿Es posible un "cambio de régimen"?



Independientemente de lo que ocurra después, no hay duda de que la devastación de las capacidades militares, las instalaciones nucleares y el programa de misiles de Irán ha reducido, como mínimo, la capacidad del régimen para hacer travesuras e infligir dolor en la región durante los próximos años.

Si la campaña continúa, como la lógica dictaría que debería, ese daño se agravará. Incluso ahora, el régimen se ha visto despojado de gran parte de su poder. Ya no es el "caballo fuerte" de Oriente Próximo tras su triunfo diplomático sobre una administración Obama pusilánime que cedió su influencia en las negociaciones para conseguir un acuerdo a cualquier precio.

Dicho esto, todavía no hay indicios de que el régimen esté a punto de caer, lo cual es decepcionante. La idea de que el movimiento de protesta iraní que sacudió al régimen en enero no se levantará de nuevo y tomará las calles es, en el mejor de los casos, prematura. Pero la campaña de bombardeos sigue en curso, y ahora es demasiado pronto para estar seguros del resultado del conflicto.

¿Puede la campaña ser un éxito, incluso si los mulás que han sucedido al ayatolá Alí Jamenei y otras figuras del régimen expulsadas durante los primeros días del conflicto siguen en el poderr, por muy inestable que sea su dominio?

Es cierto que el conflicto con Irán nunca terminará hasta que los islamistas estén fuera del poder. Si Trump acepta una tregua en algún momento con los teócratas todavía en el control, Tehrán se declarará victorioso. Ese veredicto será aceptado por los críticos de Trump, pero también por quienes en Estados Unidos e Israel creen que la actual campaña es una oportunidad singular para acabar con las cosas de una vez por todas.

Sin embargo, la verdadera lección de la historia reciente no es, contrariamente a Murphy y otros enemigos de Trump, que todos los intentos de "cambio de régimen" son tontos y están destinados al fracaso. Es que no se puede imponer un cambio en el sistema de gobierno de ningún país desde el exterior. Trump hace bien en no invadir Irán y sustituir su gobierno. Lo que él y los israelíes han hecho es dar más posibilidades de éxito a los opositores del régimen. Estados Unidos e Israel han reducido a sus opresores a la mínima expresión, matando a sus líderes y a muchos de sus operativos, privándoles de sus armas más mortíferas y, quizá lo más importante, humillándoles con una estrepitosa derrota militar. Pero la cuestión de su derrocamiento sigue estando en manos del pueblo iraní, no de Washington o Jerusalén.

En pocas palabras, aunque la campaña de Irán terminara inmediatamente, la devastación que causó en un régimen peligroso debería contarse como un éxito. Si será una victoria completa será, como el analista militar John Spencer ha escrito, en función de si Trump y Netanyahu siguen más allá del actual alcance limitado de su esfuerzo conjunto para garantizar que Irán no pueda simplemente volver dentro de unos años con una venganza, obligando a sus sucesores a atacar de nuevo.

El precio que se está pagando



Es cierto que los iraníes han hecho que Estados Unidos e Israel paguen un precio por esta operación militar.

Israel ha sufrido durante semanas ataques con misiles, incluidos algunos que han causado víctimas e importantes daños materiales. Estados Unidos también ha sufrido bajas militares. El hecho de que estas pérdidas hayan sido muy escasas en comparación con la magnitud de la destrucción que está sufriendo Irán no hace que las muertes individuales sean menos trágicas. Pero un análisis desapasionado tendría que reconocer que esas bajas no niegan el hecho de que un régimen peligroso que se considera en guerra con Occidente, y aliado de China y Rusia, ha quedado mucho más debilitado. Cualquier posibilidad que tuvieran los iraníes de apresurarse a conseguir un arma nuclear o de hacer realidad sus esperanzas de dominar Oriente Próximo ha desaparecido. Esa es una contribución mucho mayor a la seguridad de Oriente Medio que la de la desastrosa política de apaciguamiento de Obama.

La guerra también ha provocado una subida inmediata y pronunciada de los precios del petróleo, con el consiguiente aumento del coste de la gasolina en el surtidor. Esto, por supuesto, ha afectado a las economías estadounidense y mundial. Si esto continúa indefinidamente, podría afectar seriamente a las posibilidades del Partido Republicano de mantener el Congreso en las elecciones de mitad de mandato de noviembre. Eso, a su vez, podría arruinar los dos últimos años de Trump en el cargo, ya que sus enemigos demócratas proceden a utilizar sus mayorías para investigarlo y probablemente llevarlo a juicio político (aunque con poca o ninguna posibilidad de destituirlo) como hicieron en su primer mandato.

Pero mirando más allá de las implicaciones políticas del aumento de los precios del petróleo, las predicciones sobre el colapso de la economía son meras hipérboles, no un análisis serio de las perspectivas de tal acontecimiento.

Aplausos para los enemigos de Israel

Al final, la visión catastrofista de la guerra que se publica y difunde, y de la que se hacen eco los demócratas, es simplemente una cuestión de esperanza de que su principal oponente pueda salir perjudicado por el conflicto, no de si realmente se está perdiendo o está haciendo más daño que bien. Es un garrote más con el que golpear cualquier cosa que salga de esta administración.

También está el hecho de que muchos de los que se oponen vocalmente al ataque a Irán están comprometidos con el mito de que Israel arrastró a Estados Unidos a una guerra que no estaba dictada por los intereses estadounidenses. Creen esto no porque una guerra contra un régimen que ha matado a miles de estadounidenses y busca la destrucción del país debido a su fanatismo religioso sea injustificada. Sus argumentos en ese sentido se refutan fácilmente con un simple repaso de los últimos 47 años de comportamiento iraní.

Se oponen a la campaña estadounidense-israelí porque muchos de ellos temen que en realidad haga que Israel, así como Estados Unidos, estén más seguros. Los que abrazan las mentiras propagandísticas de Hamás posteriores al 7 de octubre acerca de que Israel está cometiendo un "genocidio" se horrorizan ante la idea de que se esté reduciendo una amenaza existencial para el Estado judío. Es decir, hasta qué punto un importante cuadro de Estados Unidos odia la existencia del Estado de Israel y el poder que tiene actualmente.

Una encuesta realizada por el izquierdista Instituto Israelí para la Democracia mostró que la friolera del 93% de los israelíes -una cifra que englobaba a la inmensa mayoría incluso de los que se oponen políticamente a Netanyahu- apoyan la guerra contra Irán. De hecho, incluso el periódico de extrema izquierda Haaretz, cuya política es incluso más extremista que la de la mayoría de los demócratas liberales, excoriated J Street, el grupo liberal estadounidense que pretende ser "pro-Israel" pero que tiene más en común con organizaciones anti-Israel y antisemitas que sionistas, por oponerse a la guerra.

Sin embargo, esos que odian a Israel ignoran el hecho de que las naciones árabes del Golfo y de toda la región están, al parecer, instando a Trump a que no se detenga. La decisión de Teherán de atacar a sus vecinos musulmanes con aún más misiles y aviones no tripulados que los que ha disparado contra Israel es un recordatorio de que está, como siempre lo ha estado, en guerra con todos los países que no abrazan la marca del islam chií fanático y obsesionado con la yihad que los mulás han impuesto en Irán.

Una guerra por los intereses estadounidenses



La guerra no es un proyecto personal de Trump o Netanyahu. Es una iniciada por los propios islamistas. En esencia, luchan contra todos menos contra sus aliados y auxiliares terroristas. Lo que ha hecho Trump es dejar de pretender que esta lucha existencial es algo que puede resolverse mediante compromisos occidentales. Ese reconocimiento debería estar respaldado por un consenso bipartidista arraigado en la noción de que la política termina en la orilla del agua. Por desgracia, ese tipo de voluntad de dar prioridad a los mejores intereses y a la seguridad del país por encima de la competitividad política es algo que los oponentes de Trump simplemente no pueden reconocer. Su estrechez de miras, su frustración y su obsesión con que no gane a cualquier precio hacen que sea imposible de considerar.

Sea cual sea el resultado de la campaña contra Irán -ya sea en términos de cambio de régimen o de las eventuales perspectivas de los mulás de reconstruir su arsenal si mantienen el control en Teherán-el esfuerzo por despojarles de sus activos militares y hacer mucho más difícil, si no imposible, recuperar la fuerza que poseían antes del actual conflicto se puso en marcha con las atrocidades del 7 de octubre. Los golpes asestados a Hamás y Hezbolá, así como el importante cambio de liderazgo en Siria, fueron todos provocados por un atroz ataque contra el sur de Israel. Como suele decirse, la guerra tiene consecuencias.

En cuanto a ésta, en el peor de los casos se trata de una victoria limitada sobre un enemigo peligroso que hará que la próxima ronda de conflictos sea menos peligrosa para Occidente y los vecinos iraníes de Oriente Medio. En el mejor de los casos (y sigue siendo una posibilidad muy real), ha iniciado un proceso que acabará con la caída de un régimen malvado y la eliminación de una de las mayores amenazas para la paz en el planeta. Llamar a eso un atolladero -o un fracaso cuando estas operaciones todavía están en pleno apogeo- no es sólo un giro político hiperbólico. Es prematuro, se basa en prevaricaciones mezquinas y es francamente falso.

Jonathan S. Tobin es redactor jefe de JNS (Jewish News Syndicate). Síguelo: @jonathans_tobin.





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