Trump y Melania firman la Ley Take It Down contra las deepfakes y el abuso digital

El lunes el presidente Donald Trump firmó la Ley Take It Down en una ceremonia al aire libre en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca, acompañado por la primera dama Melania Trump.

BREAKING: President Donald J. Trump has officially signed the Take It Down Act into law, an historic win in the fight to protect victims of revenge porn. pic.twitter.com/5JRO2stU2c — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 19, 2025

Esta legislación, que castiga el abuso en línea de imágenes íntimas no consensuadas, incluidas las generadas por Inteligencia Artificial (IA), fue descrita por Trump como un hito de bipartidismo sin precedentes.

La ley, impulsada por el trabajo de la primera dama y el esfuerzo conjunto de legisladores de ambos partidos, busca proteger a víctimas, especialmente jóvenes, de la explotación digital.

Un esfuerzo bipartidista destacado



La Ley Take It Down, presentada en el Senado por el republicano Ted Cruz (Texas) y la demócrata Amy Klobuchar (Minnesota), fue aprobada por unanimidad en el Senado en febrero y con 409 votos a favor y 2 en contra en la Cámara de Representantes en abril.

Durante la ceremonia de firma, Trump elogió el "nivel de bipartidismo" que permitió su aprobación, destacando el papel de Melania Trump como catalizadora. "Hemos demostrado que el bipartidismo es posible", afirmó el presidente. "Es la primera vez que veo tal nivel de bipartidismo, pero es algo hermoso".

Por su parte, Melania Trump, quien ha defendido la seguridad en línea desde la primera investidura de su esposo, subrayó la importancia de la legislación para proteger a los jóvenes.

The Take It Down Act is a crucial step in protecting our children from predatory behavior online. I was proud to support this important legislation! https://t.co/yD2hsLtoCH — Rep. Diana Harshbarger (@RepHarshbarger) May 19, 2025

"Esta legislación es un gran avance en nuestros esfuerzos por garantizar que todos los estadounidenses, especialmente los jóvenes, se sientan mejor protegidos contra el abuso de su imagen o identidad", declaró.

Además, advirtió sobre los peligros de las redes sociales y la IA, describiéndolas como "un dulce digital" que puede ser "adictivo" y "utilizado como arma" para dañar emocionalmente o incluso resultar mortal.

Detalles de la Ley Take It Down



La nueva ley tipifica como delito federal publicar o amenazar con publicar imágenes íntimas no consensuadas, incluidas "falsificaciones digitales" o deepfakes creados por IA. Las penas incluyen hasta tres años de prisión por compartir imágenes de menores, dos años por imágenes de adultos, dos años y medio por amenazas contra menores, y un año y medio por amenazas contra adultos.

Además, obliga a plataformas de redes sociales como Snapchat, TikTok e Instagram a establecer procedimientos para eliminar este contenido dentro de las 48 horas tras la notificación de la víctima.

El auge de los deepfakes, que emergieron en 2017 tras la publicación de contenido falso en Reddit, ha amplificado la necesidad de esta legislación. Aunque casi todos los estados de Estados Unidos cuentan con leyes contra la distribución de imágenes íntimas no consensuadas, estas varían en alcance y severidad, lo que hacía necesaria una normativa federal unificada.

Voces de las víctimas

En marzo, Melania Trump organizó una mesa redonda en el Capitolio con legisladores y víctimas de pornografía vengativa y deepfakes, marcando su primera aparición en ese lugar desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Entre las invitadas estaba Elliston Berry, una adolescente de 15 años de Texas, quien relató cómo, a los 14 años, sus compañeros usaron IA para crear y difundir imágenes explícitas falsas de ella. "Miedo, conmoción y asco fueron solo algunas de las emociones que sentí", dijo Berry, quien abogó por responsabilizar a las empresas tecnológicas.

Francesca Mani, de Nueva Jersey, también compartió su experiencia como víctima de deepfakes a los 14 años, instando a las escuelas a tomar medidas contra el acoso y la explotación digital.

Breeze Liu, de 24 años, narró su lucha para eliminar imágenes falsas suyas de un sitio pornográfico en 2020.

Por su parte, el representante estatal Brandon Guffey (Carolina del Sur) habló del trágico suicidio de su hijo Gavin, de 17 años, en 2022, tras ser víctima de una estafa de sextorsión en línea.

El legado de "Be Best"

La Ley Take It Down se alinea con la iniciativa "Be Best" de Melania Trump, lanzada durante el primer mandato de su esposo, que promueve la seguridad en línea y el bienestar infantil.



"En una era donde las interacciones digitales son parte integral de la vida diaria, es imperativo que protejamos a los niños de comportamientos malintencionados", afirmó la primera dama en marzo, calificando la ley como "un poderoso paso hacia la justicia, la sanación y la unidad".



Un mensaje de esperanza



La ceremonia de firma no solo marcó un avance legislativo, sino también un momento de unidad en un panorama político polarizado. Con la Ley Take It Down, Estados Unidos da un paso firme hacia un entorno en línea más seguro, donde las víctimas tengan voz y las plataformas enfrenten responsabilidades claras.