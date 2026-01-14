El Senado aprueba por unanimidad un proyecto para endurecer sanciones contra deepfakes pornográficos
La propuesta está diseñada para fortalecer las sanciones contra la creación, distribución o solicitud de falsificaciones digitales no consensuadas.
El Senado de Estados Unidos aprobó de forma unánime y mediante un procedimiento rápido una legislación destinada a endurecer las sanciones federales contra las imágenes explícitas manipuladas con inteligencia artificial, conocidas como deepfakes. La votación, realizada discretamente este martes, envía ahora el proyecto a la Cámara de Representantes, que deberá revisarlo antes de que pueda llegar al escritorio del presidente Donald Trump.
La iniciativa busca reforzar el marco legal frente a un tipo de contenido que, según sus impulsores, ha dejado a numerosas víctimas sin recursos efectivos para proteger su imagen y su privacidad en el entorno digital. El proyecto fue presentado por el senador Dick Durbin, demócrata de Illinois, y cuenta con respaldo bipartidista, incluido el del senador Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur.
Alcance y objetivos de la Ley DEFIANCE
La propuesta, denominada Disrupt Explicit Forged Images and Non-Consensual Edits Act (DEFIANCE), está diseñada para fortalecer las sanciones contra la creación, distribución o solicitud de falsificaciones digitales no consensuadas. El texto permitiría a las víctimas demandar a quienes creen, soliciten, posean con intención de compartir o difundan este tipo de material, y contempla multas de hasta 250.000 dólares por cada infracción.
Además, la legislación autoriza a los tribunales federales a ordenar la retirada y eliminación de las imágenes, dictar medidas cautelares para impedir su difusión, establecer protecciones de privacidad para las víctimas durante el litigio y aplicar un plazo de prescripción que puede extenderse hasta 10 años.
Impacto en las víctimas
Durante la consideración del proyecto, Durbin subrayó que la exposición a deepfakes explícitos puede tener consecuencias prolongadas para quienes los sufren, incluyendo afectaciones emocionales y personales que se extienden en el tiempo. El senador defendió que la ley busca dar a las víctimas un camino claro hacia los tribunales y responsabilizar a quienes continúan difundiendo ese contenido.
Parte de un esfuerzo más amplio sobre inteligencia artificial
El avance en el Senado se suma a la aprobación previa de la Ley Take It Down, enfocada en la pornografía de venganza, que fue firmada por el presidente Trump tras una fuerte campaña pública encabezada por la primera dama Melania Trump y cuya entrada en vigor está prevista para may