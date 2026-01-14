El Senado aprueba por unanimidad un proyecto para endurecer sanciones contra deepfakes pornográficos

Publicado por Sabrina Martin 13 de enero, 2026

El Senado de Estados Unidos aprobó de forma unánime y mediante un procedimiento rápido una legislación destinada a endurecer las sanciones federales contra las imágenes explícitas manipuladas con inteligencia artificial, conocidas como deepfakes. La votación, realizada discretamente este martes, envía ahora el proyecto a la Cámara de Representantes, que deberá revisarlo antes de que pueda llegar al escritorio del presidente Donald Trump.

La iniciativa busca reforzar el marco legal frente a un tipo de contenido que, según sus impulsores, ha dejado a numerosas víctimas sin recursos efectivos para proteger su imagen y su privacidad en el entorno digital. El proyecto fue presentado por el senador Dick Durbin, demócrata de Illinois, y cuenta con respaldo bipartidista, incluido el del senador Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur.

Alcance y objetivos de la Ley DEFIANCE

La propuesta, denominada Disrupt Explicit Forged Images and Non-Consensual Edits Act (DEFIANCE), está diseñada para fortalecer las sanciones contra la creación, distribución o solicitud de falsificaciones digitales no consensuadas. El texto permitiría a las víctimas demandar a quienes creen, soliciten, posean con intención de compartir o difundan este tipo de material, y contempla multas de hasta 250.000 dólares por cada infracción.

Además, la legislación autoriza a los tribunales federales a ordenar la retirada y eliminación de las imágenes, dictar medidas cautelares para impedir su difusión, establecer protecciones de privacidad para las víctimas durante el litigio y aplicar un plazo de prescripción que puede extenderse hasta 10 años.

Impacto en las víctimas

Durante la consideración del proyecto, Durbin subrayó que la exposición a deepfakes explícitos puede tener consecuencias prolongadas para quienes los sufren, incluyendo afectaciones emocionales y personales que se extienden en el tiempo. El senador defendió que la ley busca dar a las víctimas un camino claro hacia los tribunales y responsabilizar a quienes continúan difundiendo ese contenido.