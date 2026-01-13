Publicado por Santiago Ospital 13 de enero, 2026

El Gobierno designó como organizaciones terroristas a tres ramas de la Hermandad Musulmana, una institución islamista nacida en Egipto hace casi un siglo. Desde entonces, según la Administración, se ha convertido en una "red trasnacional" que "participa o respalda campañas de violencia y desestabilización" en su región y en suelo estadounidense.

Las vertientes señaladas este martes son las de Líbano, Jordania y Egipto. Mientras que las tres han sido nombradas Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT), solo la Hermandad Musulmana Libanesa también ha sido designada como Organización Terrorista Extranjera (FTO) en un esfuerzo conjunto del Departamento del Tesoro y el de Estado.

"Estas designaciones reflejan las primeras medidas de un esfuerzo continuo y sostenido para frustrar la violencia y la desestabilización de las secciones de la Hermandad Musulmana dondequiera que se produzcan", aseguraron desde el último en un comunicado.

Desde el Tesoro, aseguraron que bajo el camuflaje de "organizaciones cívicas legítimas", las sancionadas "apoyan de forma explícita y entusiasta a grupos terroristas como Hamás" además de desestabilizar a los Gobiernos locales.

La Hermandad Musulmana Egipcia y Hamás

El Departamento del Tesoro aseguró que la Hermandad Musulmana Egipcia (EMB) no sólo coordinó con Hamás "posibles actividades terroristas" contra Israel, sino que también aceptó financiación del grupo terrorista palestino para intentar "socavar" al Gobierno egipcio.

Según el mismo, quienes querían unirse a las filas del grupo armado palestino en 2024 recibían apoyo de la EMB. Una vez que llegaban a Egipto, "estos potenciales combatientes se ponían en contacto con la Hermandad Musulmana para entrar en Gaza".

Además, en 2023 "un miembro de la Hermandad Musulmana en Arabia Saudí también recaudó fondos para Hamás y transfirió el dinero a los militantes de Hamás antes de regresar a Egipto".

Los vínculos de la Hermandad Musulmana Jordana (JMB) con Hamás

Aunque fue disuelta oficialmente en 2020 por orden judicial, la Hermandad Musulmana Jordana (JMB) estuvo involucrada en casos de terrorismo en Jordania, según el Tesoro.

"Los miembros de la Hermandad Musulmana en Jordania, en cooperación con entidades en el extranjero, se han dedicado a la fabricación de cohetes, explosivos y drones, así como a operaciones de reclutamiento", aseguró. "Elementos vinculados a la Hermandad Musulmana en Jordania y en el extranjero han facilitado esta labor recaudando fondos por medios ilegales".

La Hermandad Musulmana Libanesa (LMB)



Tras el inicio de la guerra en Medio Oriente el 7 de octubre de 2023, la Hermandad Musulmana Libanesa (LMB) comenzó a lanzar cohetes desde el Líbano hacia el norte de Israel. Según el Departamento de Estado, coordinó estos ataques como Hamás y con Hezbolá.

El departamento detalló varias operaciones contra su milicia armada Fuerza al-Fajr, reactivada tras el 7 de Octubre. En julio de 2025, el Ejército libanés desmanteló un campo de entrenamiento militar clandestino para futuros terroristas de Hamás y la LMB.

El líder del grupo, Muhammad Fawzi Taqqosh, fue señalado específicamente por los altos cargos del departamento. Bajo su liderazgo, según el mismo, "el grupo ha impulsado una alineación más formal con el eje Hezbolá-Hamás".