El demócrata Sherrod Brown intentará volver al Senado en 2026
De ganar las primarias, el exsenador de Ohio enfrentará al titular Jon Husted, quien fue designado por el gobernador Mike DeWine para reemplazar a JD Vance.
Sherrod Brown anunció su candidatura al Senado en Ohio para 2026. Tras perder su escaño en 2024, el exsenador demócrata intentará un regreso triunfal a la Cámara Alta durante las elecciones de medio término. De ganar las primarias, enfrentará al titular Jon Husted, quien fue designado para reemplazar a JD Vance.
Brown, actualmente de 72 años, tiene un largo historial en Capitol Hill. Después de servir como secretario de Estado local por dos períodos, llegó a la Cámara de Representantes en enero de 1993. Permaneció allí hasta el 2007 para asumir en el Senado. En las elecciones del 2006, derrotó al entonces titular y hoy gobernador del Buckeye State, Mike DeWine.
A pesar de ser uno de los aliados más cercanos de Bernie Sanders en el Senado, estuvo entre los finalistas para ser el compañero de fórmula de Hillary Clinton en 2016. La campaña finalmente se decantó por su colega Tim Kaine, de Virginia.
Política
Ken Paxton defendió la destitución de los legisladores demócratas de Texas en Voz News
Joaquín Núñez
En la Cámara Alta presidió el poderoso Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos, además del Subcomité de Seguridad Social, Pensiones y Política Familiar. En 2024 buscó sin éxito un tercer mandato, cayendo ante el republicano Bernie Moreno.
Brown oficializó su candidatura en las redes sociales, donde publicó un video de lanzamiento con vistas al 2026.
“No tenía pensado volver a presentarme a las elecciones, pero cuando veo lo que está pasando, sé que puedo hacer algo al respecto por Ohio. Por eso me presento al Senado. Porque incluso en estos tiempos difíciles sigo creyendo que, si defiendes a los trabajadores, tratas a las personas con respeto y luchas siempre por Ohio, realmente puedes marcar la diferencia”, expresó el demócrata.
">
Standing up for workers. Treating everyone with dignity and respect. Working as hard as possible for the people of Ohio.— Sherrod Brown (@SherrodBrown) August 18, 2025
I've tried to live my life by those principles. But these days that's not what's happening in Washington—so I'm running for Senate. pic.twitter.com/RukX9yxTQi
“Durante los últimos ocho meses, lo único que han hecho es empeorar las cosas para los habitantes de Ohio, entregando el dinero que tanto les ha costado ganar a las grandes empresas y a los multimillonarios. Sus aranceles imprudentes y el caos económico están aumentando los precios y amenazando la supervivencia de las pequeñas empresas en todo nuestro estado”, añadió.
Si bien se esperaba que la elección al Senado en Ohio no fuera muy cerrada, el conocimiento de nombre de Brown y su habilidad para recaudar fondos podrían volver la carrera más competitiva. Horas después del anuncio del exsenador, el Cook Political Report modificó su proyección de la elección. Pasó de “probablemente republicano” a “moderadamente republicano”.
La respuesta republicana a la candidatura de Brown
“Los habitantes de Ohio acaban de rechazar la agenda radical de Sherrod Brown de permitir que los hombres biológicos compitan en deportes femeninos, fomentar la inmigración ilegal masiva y no proteger los empleos bien remunerados en el sector manufacturero de Ohio”, señaló.
“Si Brown gana las primarias, seguimos confiando en que los votantes lo rechazarán de nuevo en 2026”, añadió.
El senador Moreno, quien derrotó a Brown en 2024, también se manifestó sobre su candidatura: “Esto es por lo que luchó Sherrod Brown: fronteras abiertas que permitieron la entrada de millones de inmigrantes ilegales, lo que redujo los salarios y aumentó los costes para los trabajadores estadounidenses; hombres en deportes femeninos y mutilación infantil; subvenciones y mandatos masivos para los vehículos eléctricos. Es un perdedor que no puede conseguir un trabajo”.
">
Here’s what Sherrod Brown fought for:— Bernie Moreno (@berniemoreno) August 18, 2025
✅ Open border that brought in millions of illegals that lowered wages and raised costs for American workers
✅ Men in women’s sports and child mutilation
✅ Massive subsidies and mandates for EVs
He’s a loser that can’t get a job. https://t.co/QLk7DMyaDr