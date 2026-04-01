Noem "desvastada" por la doble vida de su esposo: se vestía de mujer y chateaba con actrices de contenido para adultos

Publicado por Joaquín Núñez 31 de marzo, 2026

Kristi Noem se encuentra "devastada" luego de que saliera a la luz la doble vida de su esposo, Byron Noem, con quien lleva casada desde hace décadas y tiene tres hijos. Según informó primero el Daily Mail, el empresario de seguros se vestía de mujer y conversaba en línea con modelos fetichistas.

El escándalo se destapó apenas días después de que Kristi Noem haya dejado su puesto en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El presidente Donald Trump anunció a mediados de marzo que sería reemplazada por el entonces senador de Oklahoma, Markwayne Mullin, quien ya fue confirmado por el Senado.

En este contexto, explotó la noticia de la doble vida de Byron Noem. Según el citado medio, el esposo de la exsecretaria de Seguridad Nacional entabló varias conversaciones con mujeres del llamado mundo de la "bimboficación", en el que las mujeres que realizan contenido para adultos aumentan el tamaño de sus pechos con grandes cantidades de solución salina para asemejarse a las proporciones de una "muñeca Barbie".

De acuerdo con el citado medio, Byron Noem intercambió mensajes con muchas mujeres, asegurando que anhelaba "unos pechos enormes, enormes y ridículos". Una fotografía a la que tuvo acceso el Daily Mail muestra a Noem vistiendo unos pantalones cortos rosas y un traje ajustado.

Además, señalaron que Noem intercambió selfies con una mujer a la que prometió venerar como a una "diosa". Según las fotos, incluso se había metido globos en la camisa para asemejar unos pechos desproporcionadamente grandes. En algunas fotos podía observarse con claridad la cara de Byron Noem.

"La señora Noem está devastada. La familia quedó completamente sorprendida por esto y pide privacidad y oraciones en estos momentos”, le dijo un representante de Noem al New York Post.

El Daily Mail también publicó que una de las modelos que habló con Noem lo llamó por accidente y descubrió su identidad gracias al contestador. Hasta el momento, pensaba que su nombre era Jason. Cuando escuchó "Noem Insurance, deje un mensaje", buscó el apellido en internet y descubrió que se trataba del esposo de la secretaria de Seguridad Nacional.

La reacción de Trump: "Lo siento mucho por la familia"

Trump fue consultado sobre la noticia por el Daily Mail. El presidente se mostró sorprendido y respondió lo siguiente: “¿Lo confirmaron? Vaya, bueno, lo siento mucho por la familia si es así, es una lástima. No he visto nada. No sé nada al respecto. Es una lástima, pero simplemente no sé nada”.