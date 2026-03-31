DeSantis firma un proyecto de ley para renombrar el aeropuerto de Palm Beach en honor a Donald J. Trump

Publicado por Sabrina Martin 30 de marzo, 2026

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó un proyecto de ley que autoriza cambiar el nombre del Aeropuerto Internacional de Palm Beach para honrar al presidente Donald Trump. La medida, que ya había sido aprobada por la Legislatura estatal, establece que la instalación pase a llamarse oficialmente “Aeropuerto Internacional Donald J. Trump”, aunque el proceso aún requiere revisión federal.

La iniciativa pone fin a un periodo de debate político en Tallahassee y representa un esfuerzo relevante a nivel local para reconocer a Trump, quien mantiene una relación prolongada con el condado de Palm Beach, donde se ubica su residencia en Mar-a-Lago.

Una propuesta que avanzó con respaldo republicano

El proyecto, identificado como la Ley 919 de la Cámara, fue introducido en enero y avanzó durante las semanas siguientes dentro del proceso legislativo estatal. Paralelamente, ese mismo mes se aprobó el cambio de nombre de un tramo de Southern Boulevard —vía que conecta el aeropuerto con Mar-a-Lago— en honor al mandatario.

En febrero, la Trump Organization presentó solicitudes de marcas registradas vinculadas al posible nuevo nombre del aeropuerto, mientras la propuesta continuaba su curso en la Legislatura.

En el Senado de Florida, la medida fue aprobada con 25 votos a favor y 11 en contra.