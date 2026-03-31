Un rascacielos, una estatua dorada y el Air Force One en el lobby: lo que tendrá la imponente biblioteca presidencial de Trump en Miami

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 31 de marzo, 2026

El presidente Donald Trump presentó el lunes las imágenes digitales de lo que promete ser uno de los edificios más llamativos de Miami: su biblioteca y museo presidencial, un rascacielos de vidrio que se levantará en el centro de la ciudad con su nombre iluminado en lo alto y una antena en los colores de la bandera estadounidense coronando la estructura.

El presidente compartió un video en Truth Social con los renders del proyecto, diseñado por la firma de arquitectura floridana Bermello Ajamil. Las imágenes muestran un edificio cargado simbólicamente y que contará con una estatua de Trump con el puño en alto —en aparente referencia a su gesto tras el intento de asesinato en Butler, Pensilvania, en julio de 2024—, y con el Air Force One junto a una escalera mecánica dorada, guiño directo al momento en que Trump anunció su primera candidatura presidencial en 2015.

El recorrido interior incluirá réplicas del Despacho Oval, un "Paseo de la Fama Presidencial", un salón de baile, un auditorio moderno y una terraza con jardines y fuentes. Helicópteros militares, aviones de combate y un tanque decorarán los pasillos. Todo revestido de vidrio, en contraste explícito con la biblioteca de Barack Obama en Chicago, que algunos han comparado con un "monolito".

Detrás del proyecto está Eric Trump, hijo del mandatario, quien reveló que lleva seis meses trabajando en él.

"Durante los últimos seis meses, he puesto el corazón y el alma en este proyecto junto a mi increíble equipo en @Trump", escribió Eric Trump en 'X'. "Este hito a orillas del agua en Miami, Florida, será un testimonio duradero de un hombre extraordinario, un desarrollador extraordinario y el mejor presidente que nuestra nación haya conocido."

La Fundación de la Biblioteca Presidencial, constituida en Florida el año pasado, será la encargada de recaudar los fondos para la construcción. La Casa Blanca, por su parte, ya adelantó su propia valoración del proyecto: será "uno de los edificios más magníficos del mundo", según el portavoz Davis Ingle.