El DOJ investiga a California y Maine por sus políticas penitenciarias sobre personas transgénero

Publicado por Misty Severi 28 de marzo, 2026

El Departamento de Justicia (DOJ) afirma que está investigando a California y Maine por sus prácticas de alojar a varones biológicos que se identifican como mujeres en prisiones femeninas.

Las investigaciones están a cargo de la división de Derechos Civiles del departamento y buscan determinar si se están vulnerando los derechos constitucionales de las reclusas al alojarlas junto a varones biológicos.

"Mantener a los hombres fuera de las prisiones femeninas no solo es sentido común, sino también una cuestión de seguridad y de derechos constitucionales", declaró la fiscal General Pam Bondi en un comunicado el jueves. "La Administración Trump no se quedará de brazos cruzados si los gobernadores facilitan el abuso de mujeres biológicas bajo el pretexto de la inclusión".

Las investigaciones en California se centran en las políticas de alojamiento del California Institution for Women, en el condado de San Bernardino, y del Central California Women’s Facility, en el condado de Madera, mientras que la de Maine se enfoca en los derechos de las reclusas en el Maine Correctional Center, en Windham.

"La División de Derechos Civiles no permitirá que las mujeres encarceladas en prisiones o cárceles sean expuestas a riesgos inconstitucionales de sufrir daños por parte de reclusos varones", afirmó la fiscal General adjunta Harmeet Dhillon. "Estas investigaciones determinarán si la peligrosa tendencia nacional de alojar a hombres en prisiones femeninas ha derivado en violaciones de los derechos constitucionales de las mujeres".

California permite actualmente que reclusos varones en prisiones estatales soliciten ser trasladados a cárceles femeninas si se identifican como mujeres, incluso cuando han sido condenados por delitos sexuales violentos, y se han presentado denuncias de agresiones sexuales, violaciones e intimidación sexual vinculadas a la presencia de varones biológicos en prisiones para mujeres.

La investigación en Maine surge después de que varias reclusas denunciaran que un preso varón que se identifica como mujer trans las agredió o acosó.

El Departamento de Justicia señaló que, hasta ahora, no se han alcanzado conclusiones en ninguno de los casos.

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