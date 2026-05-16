Israel y Líbano extienden el cese al fuego por 45 días en medio de nuevos ataques

El humo se eleva desde el lugar de un ataque aéreo israelí (Archivo) AFP

Publicado por Diane Hernández 16 de mayo, 2026

Líbano e Israel extenderán el alto al fuego que expiraba el domingo por otros 45 días, según el anuncio publicado el viernes por la noche desde Washington, y citado por la AFP.

Desde que entró en vigor el cese al fuego, el ejército israelí ha mantenido sus ataques a objetivos de Hezbolá en Líbano.

Delegados de los gobiernos de Israel y Líbano se reunieron durante dos días en Washington y anunciaron la extensión del cese, que terminaría el domingo.

"El cese de hostilidades del 16 de abril se ampliará por 45 días para permitir nuevos avances", declaró el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

El Departamento de Estado auspiciará negociaciones los días 2 y 3 de junio con el objetivo de alcanzar un acuerdo político permanente. El Pentágono también reunirá a delegaciones de las fuerzas armadas de ambos países el 29 de mayo.

El firme respaldo a Israel

Estados Unidos ha mostrado su firme respaldo a Israel, pero también ha expresado su inquietud por el control del sur de Líbano por parte de las tropas israelíes.

"Esperamos que estas conversaciones impulsen una paz duradera entre los dos países, el pleno reconocimiento de la soberanía e integridad territorial de cada uno y el establecimiento de una seguridad real a lo largo de su frontera compartida", afirmó Pigott.

El embajador israelí en Washington, Yechiel Leiter, quien dirigió la delegación de su país, dijo después de las conversaciones que es crítico asegurar la seguridad en Israel. "Habrá altos y bajos, pero el potencial de éxito es grande", escribió Leiter en X.

En un comunicado, la delegación negociadora de Líbano afirmó que la tregua allana el camino hacia "una estabilidad duradera".

"La extensión del alto el fuego y el establecimiento de un canal de seguridad facilitado por Estados Unidos proporcionan un espacio vital de respiro para nuestros ciudadanos (...) y avanzan en una vía política hacia una estabilidad duradera", indicó.