Putin anuncia una visita a China del 19 al 20 de mayo, días después de Trump

Publicado por Diane Hernández 16 de mayo, 2026

El presidente ruso, Vladimir Putin, viajará a China el 19 de mayo para una visita de dos días, poco después del viaje del presidente Donald Trump a Pekín, según anunció el Kremlin este sábado.

Durante el viaje, el líder ruso discutirá con su homólogo chino, Xi Jinping, cómo "fortalecer aún más la asociación integral y la cooperación estratégica" entre Moscú y Pekín, según un comunicado ruso citado por la AFP.

Putin y Xi "intercambiarán puntos de vista sobre cuestiones internacionales y regionales clave" y firmarán una declaración conjunta al concluir sus conversaciones, añadió el Kremlin.

Como parte de la visita, Putin también tiene previsto dialogar con el primer ministro chino, Li Qiang, sobre la cooperación económica y comercial.

El anuncio del viaje de Putin se produce justo después de que Trump concluyera el viernes la primera visita de un presidente estadounidense a China en casi una década, y se dejaran una serie de tensiones comerciales y geopolíticas sin soluciones a corto plazo, incluido el conflicto entre Ucrania y Rusia.

Aunque Trump y Xi hablaron sobre el conflicto que dura ya más de cuatro años, así como sobre la guerra estancada con Irán, el presidente republicano partió de China el viernes sin que pareciera haber logrado un avance significativo en ninguno de los dos frentes. Al menos que se haya dado a conocer.

Las negociaciones para poner fin a los combates en Ucrania, mediadas por Estados Unidos, parecen detenidas desde el comienzo de la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán, que estalló el 28 de febrero.

Antes de la llegada de Trump a China, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió al líder estadounidense que planteara la cuestión de cómo detener el conflicto durante las conversaciones con Xi.

Moscú ha descartado un alto el fuego o negociaciones exhaustivas con Ucrania a menos que Kiev ceda a las exigencias del Kremlin.

China se ha convertido en el socio económico clave de Moscú

Aunque China ha pedido reiteradamente conversaciones para poner fin a los combates, nunca ha condenado a Rusia por el envío de tropas a Ucrania en febrero de 2022 y se presenta como una parte neutral.

Pekín también niega haber suministrado a Moscú armas y componentes militares para su industria de defensa, y responsabiliza a los países occidentales de prolongar el conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial al armar a Ucrania en su lugar.

Como principal comprador mundial de combustibles fósiles rusos, China se ha convertido en el socio económico clave de Moscú, especialmente desde que los países occidentales impusieron sanciones económicas al petróleo y al gas rusos a raíz del conflicto.

Trump abandonó China el viernes afirmando haber negociado acuerdos comerciales "fantásticos", incluido el compromiso de Pekín de comprar 200 aviones Boeing, así como petróleo y soja estadounidenses.

Por su parte China no hizo ningún anuncio formal sobre acuerdos comerciales.

A diferencia de Trump, que describió a Xi como un "gran líder" y un "amigo", la respuesta de Pekín a la cumbre en su conjunto fue más moderada.

La respuesta de Rusia al encuentro entre Trump y Xi

El máximo diplomático ruso acogió con satisfacción el viernes la cumbre entre China y Estados Unidos, pero afirmó que Moscú mantiene relaciones más cordiales con Pekín.

"Si los acuerdos alcanzados o por alcanzar entre Pekín y Washington redundan en beneficio de nuestros amigos chinos, no podemos sino alegrarnos", declaró Serguéi Lavrov en una rueda de prensa en Nueva Delhi citado por la AFP.

Pero Lavrov insistió en que Rusia estaba "unida a China por lazos... más profundos y fuertes que las alianzas políticas y militares tradicionales".