Paxton anuncia que el acuerdo con el Texas Children's Hospital incluirá la primera "clínica de detransición"

Publicado por Misty Severi 16 de mayo, 2026

El fiscal general de Texas, Ken Paxton anunció el viernes un nuevo acuerdo con el Texas Children's Hospital, que incluirá la primera "clínica de transición" del país y 10 millones de dólares por daños y perjuicios.

Paxton demandó al hospital a principios de este año después de que una investigación descubriera que el centro había violado una prohibición estatal de 2023 sobre proveedores de salud que faciliten atención médica de afirmación de género a menores.

Ahora, el acuerdo obliga al hospital a construir la clínica y a despedir a cinco médicos. La clínica prestará atención médica a los pacientes que se hayan sometido a tratamientos de afirmación de género y trabajará para revertir sus efectos. Todos los servicios prestados a través de la clínica durante sus primeros cinco años serán financiados por el hospital y serán gratuitos para los pacientes.

"Este acuerdo histórico refleja un cambio cultural institucional y fundamental que se aleja de la ideología radical de 'género'", dijo Paxton en un comunicado. "Aplaudo al Texas Children's Hospital por cambiar de rumbo y comprometerse a ser parte de la solución al aceptar formar una Clínica de Detransición, primera en su clase, que ayudará a proporcionar atención gratuita a quienes han sido víctimas de la ideología transgénero retorcida y moralmente en bancarrota".

El hospital ha seguido negando haber actuado mal, pero dijo a The Hill que llega a un acuerdo para "proteger nuestros recursos de interminables y costosos litigios."

"Nos sentimos orgullosos sabiendo que siempre pondremos nuestro propósito por encima de la política y que hemos cumplido y seguiremos cumpliendo la ley", añadió.

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