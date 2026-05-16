Israel confirma la muerte del jefe del ala armada de Hamás

Hombres portan el cuerpo de Ezzedine Al-Haddad, el líder del brazo armado del movimiento palestino Hamás AFP

Publicado por Virginia Martínez 16 de mayo, 2026

(AFP) El jefe del ala armada de Hamás, Ezzedine Al-Haddad, descrito por Israel como uno de los artífices del ataque del 7 de octubre, murió en un ataque israelí en Gaza el día anterior, según confirmaron el ejército y Hamás este sábado.

Desde el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, el ejército y los servicios de inteligencia israelíes han emprendido una extensa campaña contra los principales líderes políticos y comandantes militantes del grupo en Gaza y en toda la región.

El viernes, el ejército anunció que había llevado a cabo un ataque aéreo en Gaza contra Haddad, y confirmó su muerte el sábado.

"Las FDI y el ISA anuncian que ayer, en un ataque preciso en la zona de la ciudad de Gaza, el terrorista Ezzedine Al-Haddad fue abatido", dijeron los militares, refiriéndose a sí mismos y al Shin Bet, la agencia de seguridad interna.

Dos funcionarios de Hamás también confirmaron a la AFP que Haddad había muerto en un ataque israelí.

"El comandante Ezzedine Al-Haddad fue asesinado ayer en un ataque israelí dirigido contra un edificio de apartamentos y un vehículo civil en la ciudad de Gaza", declaró un alto funcionario de Hamás.

Un miembro del brazo armado de Hamás confirmó su muerte por separado.

Fotografías de la AFP mostraron a varias personas transportando el supuesto cuerpo de Haddad, envuelto en una bandera de Hamás, en una camilla desde las ruinas de un edificio.

Los militares afirmaron que Haddad era "uno de los últimos altos mandos del ala militar de Hamás que dirigió la planificación y ejecución de la masacre del 7 de octubre".

Haddad también estuvo involucrado en la retención de rehenes israelíes durante la guerra, añadió.

"Haddad dirigía el sistema de rehenes de Hamás y se rodeó de ellos en un intento por evitar su eliminación", decía el comunicado.

"Logro significativo"

El jefe del ejército israelí, el teniente coronel Eyal Zamir, calificó la muerte como un "logro operacional significativo".

"En todas las conversaciones que mantuve con los rehenes que regresaron, el nombre del architerrorista Ezzedine Al-Haddad... surgió una y otra vez", dijo Zamir en una declaración aparte.

"Hoy hemos logrado eliminarlo. Las Fuerzas de Defensa de Israel continuarán persiguiendo a nuestros enemigos, atacándolos y exigiendo responsabilidades a todos los que participaron en la masacre del 7 de octubre."

En el transcurso de la guerra, Israel se ha atribuido la responsabilidad de los asesinatos de varios líderes de Hamás, entre ellos Yahya Sinwar, considerado por muchos como el cerebro del ataque del 7 de octubre.

También acabó con la vida de Mohammed Deif, comandante de larga trayectoria del brazo armado de Hamás y otro de los principales artífices del ataque.

Los ataques israelíes también han tenido como objetivo a operativos de Hamás en el Líbano, así como a altos mandos de Hezbolá aliados con el grupo, incluido el exlíder de Hezbolá, Hassan Nasrallah.