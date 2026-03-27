Trump rompe con la tradición y no asiste a la CPAC en medio de tensiones internas por la guerra en Irán

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 26 de marzo, 2026

La CPAC arrancó en Texas con un asiento fundamental vacío. Por primera vez en diez años, el presidente Donald Trump no aparecerá en persona en la conferencia conservadora más importante del mundo, en un momento político extremadamente complejo para él, en medio de tensiones internas por la guerra en Irán y sus números de desaprobación, que alcanzaron un piso histórico según la última encuesta de Fox News.

El motivo oficial de su no asistencia, según la propia organizadora del evento, Mercedes Schlapp, es que el presidente está "enfocado en la guerra", pero la propia ex directora de Comunicaciones Estratégicas de la Casa Blanca reconoció que el momento no es el mejor dentro del movimiento conservador.

No es un momento para celebraciones

El clima habitual de la CPAC — ruidoso, festivo, cargado de celebraciones patriotas MAGA— choca en esta edición con una realidad más incómoda. Estados Unidos está enredado en una guerra impopular con Irán mientras Trump cae en las encuestas y el Partido Republicano pierde escaños estatales a manos de los demócratas en elecciones especiales, un termómetro sumamente negativo de cara a las midterms.

Schlapp no esquivó el asunto. En una llamada telefónica con Politico la noche anterior al inicio del evento dijo: "Lo que hemos visto es una división en el movimiento conservador. Hay mucha tensión, ciertos comentaristas que básicamente tienen opiniones diferentes sobre distintos temas”.

"Obviamente el país está en un estado diferente ahora mismo", reconoció Schlapp. "Estamos ante una realidad diferente que tenemos que enfrentar. Y las cosas están cambiando, literalmente minuto a minuto".

Y añadió un llamado de atención al movimiento MAGA y el Partido Republicano: "Podemos alzar la voz y decir que no estamos de acuerdo — pero los insultos en el mundo conservador no ayudan”.

Una semana difícil para Trump

La semana pasada, los demócratas se anotaron varias victorias importantes en elecciones especiales, volteando varios escaños controlados por los republicanos en distintos estados. Sin embargo, nada como la victoria poderosamente simbólica del 24 de marzo: ganaron una elección especial en el Distrito 87 de la Cámara del Estado de Florida — el mismo distrito que alberga Mar-a-Lago, la casa de Trump.

Este distrito había votado a favor de Trump por 11 puntos en 2024.

Si bien es solo una victoria estatal, y es probable que los republicanos puedan ganar de vuelta el escaño en noviembre, los demócratas están aprovechando el triunfo parcial para enviar un mensaje a todo el país: ganamos en el vecindario de Trump.