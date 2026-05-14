EN VIVO | “Vamos a tener un futuro fantástico”: Trump expresa optimismo sobre las relaciones entre EEUU y China

El presidente Donald Trump arribó este miércoles a China, donde mantendrá reuniones con el dictador Xi Jinping para tratar diferentes temas de índole económico y geopolítico, con la guerra en Irán y el comercio como algunos de los principales temas de fondo.

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Trump elogia a Xi y expresa optimismo sobre el futuro de las relaciones entre los dos países

04:57 14/05/2026

04:57 14/05/2026

Trump elogió a Xi durante su reunión oficial en China, destacando su liderazgo y expresando optimismo sobre el futuro de la relación entre ambas potencias, señalando que ambos países tienen por delante una etapa positiva de cooperación. “Vamos a tener un futuro fantástico juntos. Tengo un gran respeto por China. El trabajo que usted ha hecho. Usted es un gran líder. Se lo digo a todo el mundo. Usted es un gran líder”, le dijo Trump a Xi durante la reunión.