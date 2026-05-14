EN VIVO | “Vamos a tener un futuro fantástico”: Trump expresa optimismo sobre las relaciones entre EEUU y China
Los líderes de las dos mayores economías del mundo se reunen en la capital china.
El presidente Donald Trump arribó este miércoles a China, donde mantendrá reuniones con el dictador Xi Jinping para tratar diferentes temas de índole económico y geopolítico, con la guerra en Irán y el comercio como algunos de los principales temas de fondo.
Trump elogia a Xi y expresa optimismo sobre el futuro de las relaciones entre los dos países
Trump elogió a Xi durante su reunión oficial en China, destacando su liderazgo y expresando optimismo sobre el futuro de la relación entre ambas potencias, señalando que ambos países tienen por delante una etapa positiva de cooperación. “Vamos a tener un futuro fantástico juntos. Tengo un gran respeto por China. El trabajo que usted ha hecho. Usted es un gran líder. Se lo digo a todo el mundo. Usted es un gran líder”, le dijo Trump a Xi durante la reunión.
Trump y Xi se dan la mano
El presidente estadunidense y el dictador chino protagonizaron el esperado apretón de manos en el Gran Salón del Pueblo, en Pekín, luego de caminar por la alfombra roja e inspeccionar a las tropas chinas. Previamente, los líderes de las dos mayores economías del mundo permanecieron firmes en el centro de la plaza mientras una banda militar interpretaba el himno nacional de Estados Unidos y de China.