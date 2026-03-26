El exdictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecen por segunda vez ante una corte federal de Nueva York

Publicado por Carlos Dominguez 26 de marzo, 2026

El exdictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, asistieron este jueves a su segunda audiencia en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, desde que fueron capturados a principios de enero durante una redada estadounidense en Caracas.

Maduro, que sonrió al entrar en la sala, no se dirigió al tribunal durante la sesión, centrada en los argumentos sobre quién debe pagar los honorarios legales de él y de Flores.

Durante la audiencia, que duró una hora, el juez federal, Alvin Hellerstein, quien preside el caso, indicó que no desestimaría el caso pese a que el exmandatario y su esposa alegan no poder costear su defensa legal sin apoyo del Gobierno venezolano.

"No voy a desestimar el caso", dijo Hellerstein, rechazando aparentemente la petición del abogado del exmandatario.

Vestido con un uniforme gris de prisión, gafas y auriculares para la traducción, tomó notas durante toda la audiencia y en ocasiones habló con su abogado a través de un intérprete, según observó un periodista de AFP.

Las sanciones estadounidenses impiden que el Gobierno venezolano cubra esos gastos, y Maduro y Flores sostienen que no cuentan con fondos personales suficientes para hacerlo.

Hellerstein no fijó de inmediato la fecha de la próxima audiencia.

Trump anticipa más cargos y cuestiona el futuro judicial de Maduro

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el jueves que Maduro enfrentará "otros cargos" judiciales más adelante.

"Ha sido demandado por solo una fracción de las cosas que ha hecho. Otros cargos serán presentados, como probablemente saben", declaró a la prensa en la Casa Blanca.

"Asumo que tendrá un juicio justo. Pero me imagino que enfrentará otros juicios", sostuvo.