¿Demasiado mayor? Qué ocurriría si Alvin K. Hellerstein, el juez de 92 años que dirige el juicio contra Nicolás Maduro, no puede continuar al frente del proceso

Publicado por Carlos Dominguez 24 de marzo, 2026

Alvin K. Hellerstein, el juez federal que lleva el caso contra el exdictador venezolano Nicolás Maduro en el Distrito Sur de Nueva York (SDNY), tiene 92 años y es conocido por haber manejado numerosos procesos de alto perfil a lo largo de su carrera.

Sin embargo, debido a su avanzada edad, algunos observadores dudan de que sea la figura más adecuada para dirigir un juicio potencialmente largo contra el exmandatario, quien enfrenta graves acusaciones de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseerlos.

Un juicio largo que pone la edad del juez bajo escrutinio

Un juicio federal como el de Maduro en el SDNY por los mencionados cargos suele ser muy largo debido a su complejidad, la evidencia internacional, la protección de testigos, las mociones de carácter político y el volumen de documentos. En ese contexto, "el tema de la edad no puede ser ignorado", dijo Shira Scheindlin, exjueza federal de Nueva York, a la AFP.

"Este caso podría no ir a juicio por al menos un año o quizá dos. Para ese momento, él tendría 93 o 94 años", mencionó Scheindlin. "No tengo ninguna duda de que estaría en condiciones de juzgar el caso mañana. Pero el caso no se juzgará mañana", añadió.

Nacido en 1933, Hellerstein se graduó de la Universidad de Columbia y fue nominado en 1998 por el entonces presidente Bill Clinton como juez del Distrito Sur de Nueva York, donde ha manejado numerosos casos de alto perfil.

Qué pasaría si Hellerstein no puede seguir al mando del juicio

Si el juez Alvin Hellerstein se ve imposibilitado de continuar el juicio contra Nicolás Maduro, el caso no se cancela ni desaparece. Todo está regulado por la Regla 25 de las Federal Rules of Criminal Procedure (FRCP Rule 25), que permite que cualquier otro juez del mismo distrito continúe y concluya el juicio, siempre que certifique que se ha familiarizado plenamente con el expediente.

En la práctica, dada la enorme complejidad del caso Maduro, es muy probable que el nuevo juez declare un mistrial y el juicio deba reiniciarse desde cero para evitar futuras apelaciones por violación del debido proceso.

Sin embargo, si el juez se ve imposibilitado antes del juicio, el caso se reasigna automáticamente según la Regla 17 de las Reglas para la División de Negocios de la SDNY, que establece que, en caso de que el magistrado no pueda continuar con el proceso, el Assignment Committee transfiere los casos pendientes por sorteo a otros jueces activos o jueces visitantes.

Un juez familiarizado con el caso del chavismo

La próxima comparecencia de Maduro ante la corte está programada para el jueves, fecha en la que deberá presentarse ante el juez junto con su esposa, Cilia Flores, quien también enfrenta serios cargos federales.

Desde 2011, Hellerstein ha estado a cargo del proceso por narcotráfico contra Hugo El Pollo Carvajal, exjefe de inteligencia militar de Venezuela, un caso en el que Maduro fue incluido en 2020.

El magistrado ya ha dictado sentencia contra otro de los implicados en este expediente. En 2024 condenó al exgeneral venezolano Cliver Alcalá a 21 años y ocho meses de prisión, una decisión que marcó uno de los momentos más relevantes dentro de este complejo caso.