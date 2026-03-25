María Corina Machado en CERAWeek: Venezuela podría quintuplicar su producción petrolera una vez recuperada la democracia

Publicado por Luis Francisco Orozco 24 de marzo, 2026

La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó este martes durante su alocución en la conferencia CERAWeek by S&P Global en Houston que Venezuela podría aumentar de forma significativa su producción petrolera si logra una transición democrática e implementa profundas reformas en su sector energético. Durante su intervención ante líderes de la industria, la Premio Nobel de la Paz presentó un plan para transformar la industria petrolera venezolana, pasando de un modelo controlado por el Estado a uno completamente privado.

Según la propuesta planteada por Machado, la producción de crudo en el país sudamericano podría pasar de aproximadamente 1 millón de barriles diarios a hasta 5 millones, superando incluso los niveles históricos más altos. No obstante, la líder opositora también señaló que este crecimiento depende de la celebración de elecciones libres y justas y del establecimiento de un gobierno democráticamente elegido, añadiendo que esta transformación requeriría una inversión estimada de 150.000 millones de dólares durante la próxima década. “Agradecemos estos primeros esfuerzos que la administración del presidente Donald Trump y el secretario de Energía Chris Wright han realizado, y reconocemos la importancia de abrir este nuevo capítulo para nuestro país. Lo que viene después, sin embargo, debe ir más allá”, dijo Machado.

“El estado venezolano se hará a un lado”

Desde la captura del dictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, la administración Trump ha buscado equilibrar el aumento de la producción petrolera con el impulso a cambios políticos, interactuando con figuras como Delcy Rodríguez, quien reemplazó al tirano socialista y ahora ejerce como la máxima autoridad en el régimen chavista. Aun así, persiste la incertidumbre sobre si Venezuela avanzará hacia elecciones.

Según destacó The Wall Street Journal, Machado señaló entre sus planes la forma en que la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PdVSA) sería reducida significativamente, para así limitar el rol del gobierno a nada más que un organismo regulador independiente encargado de supervisar el sector. “El Estado venezolano se hará a un lado. El sector de petróleo y gas en Venezuela será completamente privado”, afirmó Machado, quien también explicó que su propuesta contempla limitar las regalías al 20% y otorgar a las compañías internacionales el control total de la producción, con condiciones fiscales estables garantizadas en los contratos.

De igual forma, Machado presentó a Venezuela como una alternativa energética confiable en medio de la inestabilidad global, señalando las interrupciones vinculadas a tensiones en Irán y destacando la cercanía geográfica del país con Estados Unidos, a solo cinco días por vía marítima.

A principios de este año, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una amplia reforma de su legislación petrolera tras la extracción de Maduro. Aunque el nuevo marco permite mayor libertad operativa a las empresas extranjeras, líderes del sector han señalado que se necesitarán más cambios para alcanzar el objetivo de Trump de atraer 100.000 millones de dólares en inversión.