El Departamento de Estado baja de nivel 4 a 3 el riesgo de viajar a Venezuela

Publicado por Virginia Martínez 19 de marzo, 2026

El Departamento de Estado suavizó el jueves la advertencia a los estadounidenses para que no viajaran a Venezuela, dos meses y medio después de que Washington depusiera a Nicolás Maduro.

El Departamento de Estado dijo que los estadounidenses aún deberían "reconsiderar los viajes" al país sudamericano, pero retiró su advertencia en contra de cualquier visita.

La nueva advertencia ya no alerta sobre el riesgo de detenciones injustas o disturbios en Venezuela, pero continúa recomendando a los estadounidenses que tengan precaución ante los riesgos de delincuencia, secuestros y terrorismo, así como ante la deficiente infraestructura sanitaria del país.

Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una redada mortal el 3 de enero en la que capturaron a Maduro y lo trasladaron a Nueva York para que enfrentara cargos estadounidenses por narcotráfico, los cuales él niega.

Su vicepresidenta, la comunista Delcy Rodríguez, ejerce ahora como presidenta interina y ha cooperado con el presidente estadounidense Donald Trump, quien la ha amenazado si no cumple con sus prioridades, entre las que se incluye la estabilización económica y el avance hacia una transición democrática.

A principios de este mes, Estados Unidos restableció las relaciones diplomáticas con Venezuela, donde la embajada estadounidense había sido cerrada en 2019.