Menos regulación, más vivienda: el plan de Trump para bajar los costos

Publicado por Diane Hernández 24 de marzo, 2026

La Administración del presidente Donald Trump busca reducir la carga regulatoria en el sector inmobiliario mediante la simplificación de permisos y la eliminación de restricciones consideradas costosas, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda propia en Estados Unidos.

El administrador de la Agencia de Protección Ambiental, Lee Zeldin, señaló que el gobierno federal pretende impulsar cambios para que autoridades estatales y locales revisen normativas de zonificación que, según la administración, encarecen y ralentizan la construcción de viviendas.

Durante una entrevista en el pódcast John Solomon Reports, Zeldin defendió un modelo con menor intervención gubernamental en los procesos de reconstrucción y desarrollo urbano. "Los propietarios de tierras saben mejor que el gobierno cuál es la mejor manera de reconstruir", afirmó, al tiempo que abogó por reducir la burocracia y agilizar la aprobación de permisos.

El funcionario también propuso la implementación de sistemas de "ventanilla única" para la tramitación de permisos, así como una mayor participación del sector privado en los procesos de construcción, con el fin de reducir costos y tiempos.

Contexto: reconstrucción lenta tras incendios

Las declaraciones se producen en un contexto de críticas por la lentitud en la reconstrucción tras desastres recientes, como el incendio de Palisades en California, que destruyó cerca de 13.000 viviendas. Más de un año después, solo se han emitido poco más de 3.000 permisos y se han reconstruido unas pocas decenas de casas, según reportó el New York Post.

Zeldin atribuyó esta demora, en parte, a la complejidad de los procesos regulatorios y a los requisitos administrativos a nivel estatal y local.

Orden ejecutiva para reducir barreras

A principios de marzo, Trump firmó la orden ejecutiva denominada Eliminación de barreras regulatorias para la construcción de viviendas asequibles, que instruye a agencias federales a identificar y reducir normativas que dificulten el desarrollo residencial.

Entre las medidas propuestas se incluyen la agilización de permisos, la limitación de tarifas administrativas y la posibilidad de recurrir a inspecciones realizadas por terceros certificados. Asimismo, se plantea revisar exigencias vinculadas a energías renovables cuando estas incrementen significativamente los costos de construcción.

La orden también contempla evaluar restricciones sobre viviendas prefabricadas, una alternativa que la administración considera clave para abaratar el acceso a la vivienda.

Simplificación de requisitos federales El plan incluye además una revisión de normativas federales relacionadas con el uso de agua, humedales y otros recursos naturales, con el objetivo de reducir cargas regulatorias en proyectos residenciales. También se instruye a distintas agencias, como el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano y el de Transporte, a analizar la eliminación de programas considerados innecesarios o excesivos.

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​Según la Administración, estas medidas buscan no solo reducir los costos de construcción, sino también facilitar el acceso a seguros y disminuir la carga impositiva asociada a la propiedad.

Enfoque en el sector privado

Zeldin subrayó que la iniciativa apunta a "empoderar a los individuos y al sector privado", promoviendo un entorno más flexible para la construcción de viviendas. En esa línea, defendió limitar la intervención gubernamental "a lo estrictamente necesario" para favorecer la eficiencia y la asequibilidad.