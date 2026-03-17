De San Diego a Miami: la venta de viviendas se dispara por encima de lo previsto

Publicado por Diane Hernández 17 de marzo, 2026

Las ventas de viviendas pendientes en Estados Unidos registraron un aumento inesperado en febrero, lo que refuerza las señales de recuperación del mercado inmobiliario a comienzos de 2026.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR), los contratos de compraventa de viviendas —indicador adelantado de las ventas cerradas— crecieron un 1,8% respecto a enero, superando ampliamente la previsión de los economistas, que anticipaban una caída del 0,6%. En comparación interanual, sin embargo, las ventas pendientes se situaron 0,8% por debajo.

Señales de recuperación en el sector

El repunte de febrero pone fin a una racha de tres meses consecutivos de descensos y se suma a otros datos positivos del sector inmobiliario:

Las ventas de viviendas existentes alcanzaron los 4,09 millones, por encima de las previsiones.

existentes alcanzaron los 4,09 millones, por encima de las previsiones. La construcción de viviendas nuevas llegó a 1,49 millones, también superando expectativas.

Este comportamiento sugiere una mejora en la actividad del mercado residencial tras un periodo de debilidad.

El papel clave de las tasas hipotecarias

Uno de los factores determinantes detrás de este repunte fue la caída de las tasas hipotecarias durante febrero, que alcanzaron su nivel más bajo desde 2022. Esto alivió parcialmente las dificultades de acceso a la vivienda provocadas por los altos precios y el encarecimiento del crédito.

Según Lawrence Yun, economista jefe de la NAR, "el ligero aumento en los contratos pendientes parece deberse a una mejora en la asequibilidad", aunque advirtió que esta tendencia podría revertirse si suben los precios del petróleo y, con ello, las tasas hipotecarias.

Desempeño desigual por regiones

El comportamiento del mercado inmobiliario en febrero mostró diferencias claras entre regiones. El Medio Oeste lideró el crecimiento con un aumento mensual del 4,6%, impulsado principalmente por una mayor asequibilidad. Le siguieron el Sur, con un incremento del 2,7%, y el Oeste, que registró una subida más moderada del 0,9%.

En contraste, el Noreste fue la única región que experimentó una caída, con un descenso del 3,6% respecto al mes anterior, afectado por los altos precios de la vivienda y la limitada oferta disponible.

En términos interanuales, el panorama también fue mixto. El Sur (+1,2%) y el Oeste (+3,2%) lograron avances, mientras que el Medio Oeste se mantuvo prácticamente estable (-0,1%). Por su parte, el Noreste registró la mayor caída, con un desplome del 12,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Mercados locales en crecimiento

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​San Diego: +13,5%

Jacksonville: +12,1%

San José: +10,6%

Denver: +10,5%

Miami: +10,0% Entre las principales áreas metropolitanas, algunas ciudades mostraron aumentos significativos en términos interanuales:

Perspectivas: incertidumbre en el horizonte

El viernes, el presidente Donald Trump firmó dos órdenes ejecutivas destinadas a mejorar la asequibilidad de la vivienda y acelerar la construcción. Dichas órdenes instruyen a varias agencias gubernamentales a simplificar los procesos y reducir las regulaciones relacionadas con la construcción de viviendas.

A pesar del repunte, el panorama sigue siendo incierto. A comienzos de marzo, las tasas hipotecarias registraron su mayor subida semanal desde septiembre, en un contexto de tensiones geopolíticas y expectativas sobre la política monetaria.

La evolución del mercado en primavera dependerá en gran medida de factores como la trayectoria de los precios del petróleo, las decisiones de la Reserva Federal y la estabilidad de las tasas de interés.

En este contexto, aunque existe una demanda acumulada importante, la sostenibilidad de la recuperación aún está por confirmarse.