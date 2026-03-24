Los republicanos de la Cámara Baja empiezan una investigación sobre "fraude generalizado" en los hospicios de California

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 23 de marzo, 2026

Los republicanos de la Cámara de Representantes anunciaron este lunes el inicio de una investigación sobre lo que describen como un caso de “fraude generalizado” en el sistema de hospicios de California, especialmente en el sur del estado.

Las pesquisas nacen de un esfuerzo del Comité de Supervisión de la Cámara Baja, que envió una carta al gobernador demócrata Gavin Newsom para solicitar documentación sobre los mecanismos de control, supervisión y prevención de irregularidades en programas de hospicio financiados con fondos federales.

🚨 BREAKING: Oversight Republicans are launching an investigation into RAMPANT HOSPICE FRAUD in California.



Reports show Gavin Newsom’s administration knew about it for YEARS while fraudsters billed taxpayers and exploited vulnerable patients.



Now we’re demanding answers. 👇🏻 pic.twitter.com/ry2KywU2nz — Oversight Committee (@GOPoversight) March 23, 2026

Según el comité, liderado por republicanos, existen indicios graves de que se habrían producido pagos indebidos, provocando la pérdida de decenas de millones de dólares de los contribuyentes. En su carta, los legisladores, todos republicanos, sostienen que reportes recientes muestran señales preocupantes de sobrefacturación a Medicare y de inscripciones fraudulentas de beneficiarios sin su consentimiento. Esa acusación se apoya en una investigación reciente de CBS News sobre el funcionamiento de hospicios en el condado de Los Ángeles.

La investigación de CBS News, publicada dos semanas atrás, revisó registros financieros y comerciales de todos los hospicios activos en ese condado, encontrando que más de 700 de los cerca de 1.800 hospicios de Los Ángeles acumulaban múltiples indicadores de posible fraude según los criterios de alerta establecidos en 2022 por una auditoría estatal.

Asimismo, el medio detectó que los montos facturados a Medicare por paciente en esa zona estaban muy por encima del promedio nacional. Mientras a nivel nacional el promedio ronda los $13.200 por paciente, en Los Ángeles la cifra típica se acercaba a $29.000 y, en casos puntuales, hasta $74.000 por paciente.

El comité republicano sugirió en su misiva que la Administración de Newsom podría no haber implementado controles suficientes para detectar y frenar estas maniobras.

Por ello, el comité de Supervisión pidió todos los intercambios y documentos entre la oficina del gobernador y distintas agencias estatales ―incluidas las responsables de salud pública, servicios sociales, atención médica y persecución de fraude vinculado a Medi-Cal― entre el 1 de enero de 2019 y la actualidad, fijando como plazo de respuesta el 6 de abril.

No obstante, en comentarios a CBS News, la gobernación de California rechazó la idea de inacción ante los potenciales fraudes. Un portavoz de Newsom sostuvo que el estado californiano adoptó medidas hace años, entre ellas una moratoria para nuevas licencias de hospicios firmada en 2021, que sigue vigente.

Además, la oficina remarcó que se creó un grupo de trabajo para combatir el fraude y que, en los últimos dos años, se revocaron más de 280 licencias, mientras otros 300 prestadores permanecen bajo investigación.