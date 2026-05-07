Trump decidió frenar el “Project Freedom” tras la decisión de Arabia Saudita de bloquear el uso de sus bases aéreas para EEUU

Publicado por Luis Francisco Orozco 7 de mayo, 2026

El medio NBC News reveló este miércoles que el sorprendente giro del presidente Donald Trump respecto a su plan para asistir a buques que transitan por el Estrecho de Ormuz se produjo poco después de que el Reino de Arabia Saudita tomara la repentina decisión de suspender completamente el uso de sus bases militares y espacio aéreo por parte de Estados Unidos para dicha operación.

Citando fuentes familiarizadas con el asunto, el medio detalló que los líderes saudíes tomaron esta acción tras sentirse sumamente frustrados por el hecho de que el mandatario republicano anunciara el domingo por la tarde, a través de su cuenta oficial de Truth Social, el denominado “Project Freedom”, tomando por sorpresa a todos sus aliados en el Golfo. De acuerdo con lo informado por NBC, poco después de la publicación de Trump, el reino le comunicó a su administración que no permitiría que ninguna de sus aeronaves atravesara el espacio aéreo de la nación islámica u operara desde la Base Aérea Príncipe Sultán.

Sorprendidos por la operación

La investigación del medio también reveló que buena parte de los aliados de Estados Unidos en el Golfo quedaron sorprendidos por la operación, detallando que Trump trató de resolver el asunto mediante una llamada con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, en la que trató de convencerlo de que no hacía falta suspender completamente el uso de sus bases militares y espacio aéreo. A pesar de estos intentos, el mandatario republicano no pudo convencer al monarca musulmán y decidió suspender el “Project Freedom” para poder continuar teniendo acceso aéreo en Arabia Saudita, el cual es uno de los más estratégicos en todo Medio Oriente.

De igual forma, NBC News explicó que un funcionario de la Casa Blanca declaró en un comunicado que “Los aliados regionales fueron notificados con antelación”, en relación con el anuncio del esfuerzo de la Administración Trump para ayudar a los buques a transitar por el Estrecho de Ormuz. Asimismo, un diplomático de Oriente Medio le comentó al medio que Washington no coordinó el “Project Freedom” con el gobierno de Omán hasta horas después de que Trump lo anunciara, señalando que “No estábamos molestos ni enojados”.

Sobre la operación, Trump había comentado que dicha medida respondía a peticiones de países de todo el mundo cuyas embarcaciones han quedado atrapadas en el conflicto regional pese a ser “espectadores neutrales e inocentes”, subrayando que uno de los objetivos principales de “Project Freedom” era liberar a personas y empresas que no tienen relación con las hostilidades.