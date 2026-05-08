Trump destaca su encuentro con Lula y el brasileño habla de avances en materia comercial tras tres horas de negociación en la Casa Blanca

Publicado por Williams PerdomoEmmanuel Alejandro Rondón 7 de mayo, 2026

El presidente Donald Trump elogió este jueves las conversaciones mantenidas en la Casa Blanca con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien calificó de "muy dinámico".

El republicano afirmó que la reunión con su opuesto ideológico se centró en los aranceles.

"Hablamos de muchos temas, incluyendo el comercio y, específicamente, los aranceles. La reunión fue muy bien", dijo Trump en la red social Truth después del encuentro, que debía ser abierto a los medios pero terminó celebrándose a puerta cerrada. Según fuentes brasileñas citadas por diversos reportes, fue Lula quien pidió que cualquier contacto con los medios se diera una vez concluida la reunión. La oficina presidencial estadounidense decretó una pausa informativa hasta media tarde y no hubo declaraciones conjuntas.

El presidente republicano agregó que representantes de ambos gobiernos volverán a reunirse en los próximos meses para abordar "elementos clave" de la relación bilateral.

Lula habla de "amor a primera vista"

El brasileño ofreció una rueda de prensa en la Embajada de Brasil en Washington, donde se mostró visiblemente feliz con el resultado del encuentro. "Nuestra relación es muy buena, pero muy buena", dijo, antes de echar mano de una metáfora que ya recorre los titulares: "¿Sabe esa historia del amor a primera vista? Esa cosa de la química… eso fue lo que pasó".

Lula sostuvo que su vínculo con Trump ha evolucionado desde el primer cruce de apenas 29 segundos en la Asamblea General de la ONU, pasando por varias llamadas telefónicas y el encuentro bilateral en Malasia en octubre. "Tengo razones para creer que a Trump le gusta Brasil", aseguró, y descartó que el republicano vaya a interferir en las elecciones brasileñas de 2026, como afirman algunos críticos. Lula dijo confía en que su par estadounidense "se va a comportar como presidente" y dejará que el pueblo brasileño decida su destino.

Más tarde, en su cuenta oficial, el brasileño resumió la visita: "Salgo de Washington con la idea de que dimos un paso importante en la consolidación de la relación democrática histórica que Brasil tiene con los Estados Unidos. Fue una reunión muy importante con el presidente Donald Trump. Brasil está preparado para discutir cualquier asunto con cualquier país del mundo: tarifas, comercio exterior, minerales críticos, combate al crimen organizado y al tráfico de drogas y de armas. Nosotros no tenemos veto o asunto prohibido. La única cosa que no cedemos es de nuestra democracia y de nuestra soberanía. En los próximos días, nuestros ministros seguirán en tratativas para avanzar en los temas que abordamos hoy".