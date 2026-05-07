9-0: Tennessee aprueba un nuevo mapa electoral sin escaños demócratas

Publicado por Joaquín Núñez 7 de mayo, 2026

La Legislatura de Tennessee aprobó un nuevo mapa electoral para las elecciones de medio término. Con el respaldo del gobernador del estado, Bill Lee, el mapa eliminaría el único escaño de tendencia demócrata, pasando de una mayoría de 8-1 en la delegación de la Cámara de Representantes a una 9-0 a favor de los republicanos. Se espera que el gobernador firme el mapa en los próximos días.

El nuevo mapa llega tras el fallo de la Corte Suprema, Luisiana v. Callais, en el cual dictaminó que el segundo distrito electoral de Luisiana en la Cámara de Representantes violaba la Cláusula de Igual Protección de la Decimocuarta Enmienda, entendiendo que había sido diseñado con criterios raciales. El fallo abrió la puerta para que otros estados del sur puedan impugnar mapas electorales diseñados con motivos raciales, especialmente aquellos elaborados bajo presión de la Ley de Derecho al Voto de 1965.

El escaño modificado es el del noveno distrito, actualmente representado por el demócrata Steve Cohen. El abogado y exrepresentante estatal lleva en el Congreso desde el 2007. En su versión anterior, abarcaba buena parte de la ciudad de Memphis. En cambio, el nuevo distrito se extendió al este para abarcar zonas rurales de tendencia republicana.

A pesar de que la sesión legislativa en el estado había terminado, el gobernador Lee convocó a una sesión especial para debatir una nueva propuesta de mapa electoral antes de las primarias de Tennessee del 6 de agosto. La Cámara de Representantes lo aprobó primero y horas más tarde llegó el visto bueno del Senado estatal. “Tennessee es un estado conservador. Su delegación en el Congreso debería reflejar eso”, declaró el senador estatal republicano, John Stevens.

La sesión estuvo marcada por una ola de manifestaciones tanto dentro como fuera del Capitolio estatal. Incluso se escucharon gritos durante las sesiones.

"¡Es un gran día para Tennessee! Gracias al presidente Trump por liderar esta iniciativa, al gobernador Lee y a los legisladores que han trabajado con rapidez y diligencia para que esto fuera posible", celebró la senadora Marsha Blackburn, también candidata a gobernadora, después de la última votación.

"Así es como consolidamos la agenda del presidente Trump y marcamos el comienzo de la Edad de Oro de Estados Unidos aquí en Tennessee, y así es como nos convertimos en el líder conservador de Estados Unidos", añadió.

La votación de Tennessee llega apenas semanas después de que los legisladores de Florida aprobaran un nuevo mapa electoral, que pasaría de 20-8 a favor de los republicanos a 24-4. La iniciativa del gobernador Lee es el último episodio de la batalla por la redistribución de distritos electorales que se ha extendido por todo el país.

Si bien los cambios en los mapas electorales ocurren al final de cada década y luego del censo, en 2025 el presidente Donald Trump impulsó un atípico cambio del mapa en Texas, añadiendo cinco asientos de tendencia republicana en la Cámara de Representantes, con la intención de que esto ayude a retener la mayoría en las elecciones de noviembre. Posteriormente, otros estados demócratas y republicanos han impulsado cambios en sus respectivos mapas, entre ellos California, Ohio, Misuri y Carolina del Norte.