DIRECTO | Irán intensifica sus amenazas por la operación de EEUU en Ormuz

El humo se eleva desde el lugar de los ataques aéreos israelíes AFP.

Publicado por Williams Perdomo 5 de mayo, 2026

Irán elevó el martes el tono de sus amenazas frente a la operación estadounidense para escoltar buques en el estrecho de Ormuz, un día después de varios ataques en la región que ponen en riesgo el alto el fuego.

Estados Unidos y la república islámica mantienen un pulso por el control de este paso estratégico, por donde solía transitar una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.

Washington intenta por todos los medios presionar a Teherán y le reclama que abandone su programa nuclear.

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08:30 Am Irán 'ni siquiera ha empezado' 14:23 05/05/2026 14:23 05/05/2026 El principal negociador de Irán en las conversaciones con Estados Unidos, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió que su país "ni siquiera había empezado" y que las acciones estadounidenses en el estrecho de Ormuz habían puesto en riesgo la navegación.







08:00 am Las bolsas caen ante el aumento de la tensión 14:23 05/05/2026 14:23 05/05/2026 Las bolsas asiáticas cayeron debido a un nuevo repunte de las tensiones en Oriente Medio, que avivó los temores sobre el frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, y los precios del petróleo retrocedieron ligeramente tras las ganancias del lunes.



07:40 am Maersk navega por el estrecho de Ormuz 14:23 05/05/2026 14:23 05/05/2026 El gigante danés del transporte marítimo Maersk declaró que uno de sus buques había navegado por el estrecho de Ormuz bajo escolta estadounidense, y añadió que el tránsito se completó "sin incidentes".





07:30 Am India critica el ataque contra los Emiratos Árabes Unidos 14:22 05/05/2026 14:22 05/05/2026 India condenó el ataque con drones contra una instalación energética en los Emiratos Árabes Unidos, en el que resultaron heridos tres indios, e instó a que se garantice el acceso ininterrumpido al estrecho de Ormuz.



07:22 Am Corea del Sur sopesa la posibilidad de participar en el estrecho de Ormuz 14:22 05/05/2026 14:22 05/05/2026 Corea del Sur declaró que "revisaría su postura" sobre unirse a las operaciones estadounidenses en el estrecho de Ormuz después de que el presidente Donald Trump instara a Seúl a participar tras un aparente ataque iraní contra uno de sus barcos.



07:00 Am Gran Bretaña pide una desescalada 14:22 05/05/2026 14:22 05/05/2026 El primer ministro británico, Keir Starmer, pidió una desescalada en Oriente Medio después de que los Emiratos Árabes Unidos informaran de ataques por primera vez desde que se declaró una tregua hace casi un mes.



06:30 Am Irán afirma que no hay planes para atacar los Emiratos Árabes Unidos 14:21 05/05/2026 14:21 05/05/2026 Irán no tenía "ningún programa premeditado" para atacar las instalaciones petroleras en los Emiratos Árabes Unidos, según declaraciones de un oficial militar citadas por la televisión estatal iraní, después de que los Emiratos Árabes Unidos culparan a la república islámica de un ataque con drones contra una instalación energética en Fujairah.



«Lo ocurrido fue producto del aventurismo del ejército estadounidense al crear un paso para que los barcos transitaran ilegalmente por el estrecho de Ormuz», declaró el funcionario. «El ejército estadounidense debe rendir cuentas por ello».

06:00 Am Estados Unidos afirma haber destruido barcos iraníes 14:21 05/05/2026 14:21 05/05/2026 Un alto almirante estadounidense afirmó que las fuerzas de su país habían destruido seis embarcaciones iraníes y derribado misiles y drones disparados contra buques de la Armada y mercantes estadounidenses por el ejército de Teherán, aunque Teherán negó que se hubiera hundido ninguna embarcación.





05:30 Am Trump: "sin daños" en Ormuz 14:20 05/05/2026 14:20 05/05/2026 El presidente Donald Trump restó importancia a las tensiones después de que buques de guerra estadounidenses entraran en el estrecho de Ormuz, diciendo que Irán había "disparado algunas veces" pero que no había causado daños aparte de los sufridos por un buque surcoreano.



"Aparte del barco surcoreano, hasta el momento no se ha producido ningún daño al atravesar el estrecho", dijo Trump en su plataforma Truth Social.

05:18 Am Ataque a los Emiratos Árabes Unidos Los Emiratos Árabes Unidos afirmaron haber sido blanco de ataques iraníes, incluido uno contra su vital centro energético de Fujairah en el que resultaron heridos tres indios.



"Estos ataques representan una peligrosa escalada y una transgresión inaceptable", declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, añadiendo que el país se reserva el "derecho a responder".



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