Mundial 2026: la extinción del 'Grupo de la Muerte'

Publicado por Alejandro Baños 5 de mayo, 2026

Hasta ahora, hablar del Grupo de la Muerte en cada cita mundialista -aquel grupo en el que quedaban encuadrados varios de los participantes favoritos- era entrar en un terreno fascinante. Sin embargo, en la Copa Mundial de la FIFA 2026 pasa a ser un tema algo pantanoso. Con el cambio de formato del mayor torneo del planeta fútbol, esa definición se ha vuelto más debatida que nunca, teniendo en cuenta que se podría perder ese factor sorpresa de ver a alguno de los combinados nacionales favoritos cayendo a las primeras de cambio.

Más grupos, más clasificados y menos emoción

La introducción de 48 combinados nacionales en la Copa Mundial de la FIFA -en vez de 32- por primera vez en la historia ha condicionado el desarrollo habitual del torneo. Simplemente, por cuestiones numéricas.

En el formato de la Copa Mundial de la FIFA anterior, avanzar de la fase de grupos a los octavos de final era un ejercicio de precisión: o quedabas entre los dos primeros de grupo o quedabas ya eliminado. Siempre había un grupo -o más- en el que quedaban encuadrados tres potencias que luchaban a capa y espada por los dos cupos que hacían que avanzases de ronda.

Sin embargo, ahora, en la edición de 2026 -que tendrá 12 grupos-, además de los dos primeros de cada grupo también accederán a la siguiente ronda los ocho mejores terceros, por lo que es más fácil que, en ese grupo en el que han quedado enfrentados tres potencias, las tres continúen en la Copa Mundial de la FIFA.

Hay que considerar que en esta edición, con un mayor número de grupos, los combinados nacionales favoritos quedan repartidos de una manera más dispersa, haciendo que el nivel de dificultad de cada uno de los grupos baje considerablemente y que la emoción sea inferior.

Con el nuevo formato, el 66% de los combinados nacionales participantes -32 de 48- disputarán los dieciseisavos de final -nueva ronda que ha colocado la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) en la Copa Mundial de la FIFA-.

Los grupos más 'igualados' de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Aun sabiendo que no habrá un Grupo de la Muerte como tal, sí que es cierto que hay tres grupos en los que puede haber una mayor igualdad.

El primero es el Grupo H. España y Uruguay, dos combinados nacionales que saben lo que es ganar una Copa Mundial de la FIFA, parten como claros favoritos a avanzar. Pero tendrán que medir fuerzas con Arabia Saudí, cuyas autoridades han invertido dinero y esfuerzos para mejorar el fútbol de su país, y con Cabo Verde, que se postula como una de las posibles grandes sorpresas del torneo.

También está el Grupo I, en el que dos de los mejores jugadores del mundo de la actualidad se enfrentarán: Kylian Mbappé, que liderará a una Francia que se presenta con una de las mejores plantillas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y Erling Haaland, que llevará a Noruega a intentar alcanzar cotas altas en el torneo. Aquí estarán también los combinados nacionales de Senegal, que viene de cuajar una gran actuación en la Copa África 2026, e Irak, que, para el planeta fútbol, tiene mucho que decir en esta edición mundialista.

Por último, está el Grupo L, en el que Inglaterra se verá las caras con Croacia -que ha disputado muy buenos torneos en las dos últimas ediciones-, con Ghana -con jóvenes que destacan en grandes ligas europeas- y con Panamá -que acude siendo uno de los representantes hispanos-.