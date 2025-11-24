Una juez desestima los casos federales contra Comey y Letitia James

Publicado por Just The News 24 de noviembre, 2025

Un juez federal desestimó el lunes las acusaciones penales contra el ex director del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York Letitia James (D) tras determinar que la fiscal que llevó los casos no fue nombrada legalmente.

La fiscal, Lindsey Halligan, fue nombrada por la fiscal general Pam Bondi.

"Estoy de acuerdo con el señor Comey en que el intento de la fiscal general de instalar a la señora Halligan como fiscal federal interina para el Distrito Este de Virginia no era válido. Y debido a que la señora Halligan no tenía autoridad legal para presentar la acusación, concederé la moción del señor Comey y desestimaré la acusación", escribió en su fallo la jueza federal de distrito Cameron Currie, al considerar que la acusación debe ser desechada porque el nombramiento de la exabogada personal de Donald Trump, Lindsey Halligan, no era válido y carecía de autoridad para presentar un caso ante un gran jurado.

Halligan fue nombrada para su cargo después de que el ex fiscal federal Erik Siebert renunciara por presiones para acusar a Comey y James.

Comey fue acusado en septiembre de obstrucción a la justicia y de hacer una declaración falsa ante el Congreso en 2020. Se declaró inocente de ambos cargos y cuestionó la legitimidad del caso presentado por Halligan.

James fue acusada de un cargo de fraude bancario y otro de hacer una declaración falsa a una institución financiera. Se declaró inocente de los cargos.

Según la acusación, James compró una casa en Norfolk, Virginia, con un préstamo que le prohibía utilizar la vivienda como inversión de alquiler, lo que, según los fiscales, le ahorró "aproximadamente 18.933 dólares durante la vida del préstamo".

