"Hay mucho trabajo que debemos hacer": primeras declaraciones del senador Mullin tras ser nominado por Trump para el DHS

Publicado por Joaquín Núñez 5 de marzo, 2026

Markwayne Mullin habló tras ser nominado por Donald Trump como nuevo secretario de Seguridad Nacional. El republicano de Oklahoma fue abordado por los periodistas en su llegada al Capitolio, donde se mostró sorprendido y agradecido por la decisión de Trump. Incluso reveló que se enteró poco antes de la publicación oficial en Truth Social.

Mullin asumirá el puesto el próximo 31 de marzo, cuando Kristi Noem, actual secretaria de Seguridad Nacional, comenzará otro rol como enviada especial para el Escudo de las Américas, que estará relacionado con una nueva iniciativa de la Casa Blanca para el hemisferio occidental.

Minutos después de que Trump anunciara a Mullin en su red social, el republicano de Oklahoma dialogó con algunos periodistas presentes en el Congreso.

"Estoy muy emocionado y listo para empezar. Hay mucho trabajo que podemos hacer para que el Departamento de Seguridad Nacional funcione, ya saben, para que trabaje para el pueblo estadounidense. Como saben, el Departamento de Seguridad Nacional tiene una jurisdicción muy amplia. Y creo que hay mucho trabajo que debemos hacer, y eso me emociona", declaró.

Mullin representó al segundo distrito electoral de Oklahoma durante diez años en la Cámara de Representantes. Fue elegido como senador en 2022 en una elección especial para completar el mandato de Jim Inhofe, quien optó entonces por renunciar. Ya había anunciado su candidatura para buscar un mandato completo en 2026, pero la decisión de Trump cambió sus planes.

En cuanto a su vida personal, está casado con Christie Rowan, con quien tuvo seis hijos. Antes de ingresar a la política era empresario e incluso presentaba un programa de radio.

Por el momento, se especula con que los congresistas Stephanie Bice y Kevin Hern podrían estar interesados en la elección del próximo 3 de noviembre.

"Como niño de Westville, ha sido un gran honor y privilegio servir al pueblo de Oklahoma durante los últimos trece años, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado", escribió más tarde Mullin en su cuenta de X.

"Estoy muy agradecido al presidente Trump por haberme nombrado para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Espero contar con el apoyo de mis colegas del Senado y llevar a cabo la misión del presidente Trump junto con las numerosas y competentes agencias del departamento y los miles de patriotas que velan por nuestra seguridad cada día", agregó.