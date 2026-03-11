La ONU condena a Irán en una resolución que evita mencionar a EEUU e Israel

La sala del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York Angela Weiss / AFP

Publicado por Sabrina Martin 11 de marzo, 2026

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó este miércoles una resolución que exige a Irán poner fin de inmediato a sus ataques contra varios países del golfo Pérsico, al considerar que estas acciones violan el derecho internacional y representan una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales.

La iniciativa fue presentada por Baréin en nombre del Consejo de Cooperación del Golfo y obtuvo el respaldo de 13 de los 15 miembros del organismo. No hubo votos en contra, pero China y Rusia se abstuvieron. Antes de la votación, 135 países —entre ellos Estados Unidos, Israel, Reino Unido, Francia y España— habían respaldado públicamente la propuesta.

La resolución se centra en los ataques iraníes contra países del Golfo y no incluye referencias a los bombardeos de Estados Unidos e Israel.

Condena a los ataques contra países vecinos

El documento denuncia los bombardeos iraníes contra Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Jordania. En ese contexto, el Consejo exige a Teherán que detenga “de inmediato y sin condiciones” cualquier provocación o amenaza contra los Estados vecinos.

Además, el texto insta a Irán a cumplir plenamente con sus obligaciones bajo el derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, particularmente en lo relacionado con la protección de civiles y de infraestructuras de carácter civil durante conflictos armados.

La resolución también reafirma el respaldo del organismo a la integridad territorial, la soberanía y la independencia política de los países afectados, al tiempo que condena los ataques deliberados contra bienes civiles y las víctimas que han provocado.

El embajador de Baréin ante la ONU, Jamal Alrowaiei, señaló que el resultado de la votación refleja que la comunidad internacional rechaza los ataques iraníes contra los países de la región.