La promesa de George HW Bush se cumple 36 años después: Marco Rubio devuelve al presidente de Bolivia un crucifijo familiar

El expresidente estadounidense prometió devolver la pieza cuando uno de los hijos de Paz Zamora se convirtiera en mandatario de Bolivia.

AP/Cordon Press.

Williams Perdomo
Publicado por
Williams Perdomo

El secretario de Estado, Marco Rubio, devolvió al presidente boliviano Rodrigo Paz un crucifijo que perteneció a su padre, el expresidente Jaime Paz Zamora. Con este gesto, Rubio cumplió una promesa realizada hace casi 36 años por el entonces presidente George H. W. Bush a Paz Zamora.

El expresidente estadounidense prometió devolver la pieza cuando uno de los hijos de Paz Zamora se convirtiera en mandatario de Bolivia. 

El hecho ocurrió durante el fin de semana. Rodrigo Paz es uno de los 12 jefes de Estado hispanos invitados por el presidente Donald Trump para formar parte del Escudo de las Américas, una coalición regional contra los cárteles y la influencia extranjera organizada por el presidente estadounidense en el Trump National en Doral, Florida.

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, publicó la historia en sus redes sociales. Expresó que "promesas hechas, promesas cumplidas": 

"Bush le escribió a Paz una nota de agradecimiento, como siempre, con una amabilidad característica, y le dijo que daría instrucciones para devolver la reliquia familiar cuando uno de los hijos de Paz asumiera la Presidencia".

"El destino quiso que uno de ellos, Rodrigo Paz, fuera elegido presidente de Bolivia el año pasado", agregó al tiempo que explicó que la Biblioteca Bush contactó al Departamento de Estado para explicar la historia del crucifijo y solicitar su entrega al presidente Paz.

“Yo estuve ahí con mi hermano Jaime"

Por su parte, el presidente Paz aseguró que vivió el momento de la entrega de la reliquia a Bush: “Yo estuve ahí con mi hermano Jaime, tuve la suerte de conocer a tres presidentes republicanos, uno que era, uno que iba a ser y el actual”.

​Medios de comunicación bolivianos como Unitel recordaron que en 1990, el entonces presidente de Bolivia, Jaime Paz Zamora, entregó al mandatario de Estados Unidos, George H. W. Bush, el crucifijo de oro que había pertenecido a su familia durante generaciones.

