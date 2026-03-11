Jose Antonio Kast asumió la Presidencia de Chile

José Antonio Kast asume la Presidencia de Chile ante la presencia de su predecesor, Gabriel Boric AFP .

Publicado por Alejandro Baños 11 de marzo, 2026

El conservador José Antonio Kast asumió este miércoles la Presidencia de Chile, tres meses después de arrasar en las elecciones a la candidata comunista Jeannette Jara.

Kast juró su cargo en una ceremonia celebrada ante el pleno del Congreso en la ciudad de Valparaíso.

"Sí, juro", dijo el nuevo presidente chileno.

Su predecesor en el cargo, Gabriel Boric, entregó la banda presidencial a la presidenta del Senado para que se la diese a Kast.

A la ceremonia asistieron mandatarios internacionales como los presidentes Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia) y Daniel Noboa (Ecuador), entre otros, además de la líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

La Administración Trump también fue testigo de la toma de posesión de Kast con la presencia del subsecretario de Estado, Christopher Landau.

Kast derrotó a Jara, quien lideró una candidatura que aglutinó a diversas fuerzas de izquierda, con una contundente victoria (58% de los votos frente al 42%)