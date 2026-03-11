Los hispanos, dueños de la fiesta en el Clásico Mundial de Béisbol

Publicado por Williams Perdomo 11 de marzo, 2026

La fiesta en el Clásico Mundial de Béisbol tiene dueños. El grito de los hispanos en los estadios resuenan más fuerte que los anfitriones. Sin duda, los latinos le ponen sabor al clásico que se realiza en Estados Unidos.

Es una alegría que reconoció un estadounidense considerado como uno de los mejores lanzadores del mundo tras vencer 5-3 a México con dificultad el lunes en el Daikin Park de Houston, Texas.

"No sabías quién era el equipo local. Hubo momentos en que los fanáticos mexicanos se encendieron u otros donde los estadounidenses hicieron lo mismo. Creo que es difícil encontrar una atmósfera parecida en otro lugar, eso no ocurre en las temporadas regulares (de las Grandes Ligas) y qué bueno que fui parte de esto", aseguró la estrella de los Piratas de Pittsburgh, Paul Skenes.

Los gritos, según AFP, eran tan fuertes que sorprendieron a una camarera en las áreas VIP internas del estadio. Alcanzó a escucharlos, también con extrañeza. "¿Escuchas eso? ¡USA! ¡México! todos gritan, me encanta", le dijo a una compañera.

Más de 41.000 almas llenaron el estadio. Dada la cercanía geográfica de México a Houston, los aztecas suelen apoderarse de esta plaza. En ese sentido, AFP contó varias historias de los aficionados hispanos. Es el caso de Juan Tavarez, de 21 años, viajó desde Aguas Calientes específicamente para el duelo. Él estaba convencido de que México ganaba al menos por una carrera y, aunque cayeron derrotados, su análisis no estuvo lejano a la realidad. "Hay más afición mexicana y eso genera impacto".

Para Marcos Hernández, de 21 años, un mexicano que vive en Laredo, frontera de Estados Unidos con Texas, aunque la victoria no llegó, se ganó en presencia. "Esta no es solo de mexicanos sino de latinos, aquí todos hablan español. Ganando o perdiendo esta es una victoria. Entre mexicanos y latinos nos apoyamos", sostuvo.

Las celebraciones de los dos jonrones del mexicano por sangre paterna, Jarren Durán, se escuchaban con mayor fuerza que cuando anotaban los estadounidenses.

Y los abucheos contra el roster de megaestrellas de Grandes Ligas, sobre todo contra el capitán estadounidense, Aaron Judge, por momentos se oían más fuerte que el "¡USA, USA!" de los locales. Desde las tribunas se entonó la ranchera "Volver, Volver", tal vez pensando en replicar aquella victoria 11-5 que consiguieron en el torneo de 2023.

Este certamen se disputa en Puerto Rico, Japón y en dos sedes en Estados Unidos: el estadio de los Astros en Houston y el LoanDepot Park de Miami, donde Venezuela y República Dominicana se han apoderado de las graderías.

Cada vez que saltan al terreno las selecciones de Venezuela o República Dominicana, el estadio se transforma. El sabor hispano se hace sentir en cada rincón con tambores, banderas y cánticos que convierten el béisbol en una auténtica celebración.

Es una mezcla única de hermandad y competencia: rivales dentro del diamante, pero unidos por una misma pasión que trasciende el marcador. En medio de la intensidad del juego, hay algo que los conecta y los reconoce entre sí, una identidad compartida que late con fuerza en las gradas: la hispanidad.

El mexicano exlanzador derecho de los Astros, Édgar González, recuerda su experiencia cuando integró el Team México, como jugador y mánager.

"Cuando vas a los juegos de béisbol del Clásico Mundial ves la diferencia con toda la afición latina. Cuando estás ahí en Miami, los ves bailando, los ves teniendo un ambiente diferente al de un juego de Grandes Ligas normal, donde todo es más serio. Es súper emocionante", dice a la AFP.