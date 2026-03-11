Tragedia en Suiza: al menos seis muertos y cinco heridos tras un incendio de autobús que habría sido provocado

Publicado por Luis Francisco Orozco 10 de marzo, 2026

Al menos seis personas murieron y otras cinco resultaron heridas este martes en la localidad suiza de Kerzers, luego de que un autobús se incendiara en un incidente que las autoridades dicen que pudo haber sido causado de manera intencional. El incendio se desató alrededor de las 6:25 p. m., hora local, en un autobús que circulaba por la calle principal de la pequeña localidad, la cual está situada aproximadamente a 20 kilómetros al oeste de la capital suiza, Berna. Videos compartidos en las redes sociales mostraron enormes llamas saliendo por las ventanas del vehículo mientras una densa columna de humo negro se elevaba hacia el cielo.

Según el sargento de Policía de Friburgo, Frederic Papaux, el incendio “dejó al menos seis muertos y cinco heridos, tres de ellos de gravedad”. De igual forma, explicó que las autoridades estaban investigando la posibilidad de que lo ocurrido haya sido provocado deliberadamente, lo cual podría representar un acto de terrorismo en un país que no ha sido uno de los focos principales de este tipo de actos en los últimos años. Varios testigos le comentaron al periódico suizo Blick que un hombre dentro del autobús “derramó gasolina y se prendió fuego”, lo cual habría causado la tragedia. “La policía está tratando actualmente el incendio como un incidente provocado por el hombre, e incluso como un acto deliberado”, dijo Papaux, sin ofrecer más detalles.

En un comunicado, la policía de Friburgo confirmó que los fiscales han abierto una investigación criminal “para determinar las circunstancias exactas de la tragedia”. De igual forma, la policía detalló que sus agentes aseguraron la zona con cinta policial mientras bomberos y equipos de emergencia continuaban trabajando cerca. “Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar y encontraron el vehículo completamente envuelto en llamas. Los bomberos realizaron operaciones de rescate y extinción. Se estableció un perímetro de seguridad”, explicó el cuerpo policial suizo.

Otro portavoz señaló que el incendio pudo haber sido iniciado “deliberadamente” y añadió que la policía no revelará si el presunto responsable se encuentra entre los heridos o los fallecidos.

Medios locales informaron que varias ambulancias y un helicóptero de rescate acudieron al lugar del incidente e informaron que tres de los heridos fueron trasladados a un hospital para recibir tratamiento, mientras que otras dos personas fueron atendidas en el lugar y no requirieron hospitalización.