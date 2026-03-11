NBA: Bam Adebayo firma el partido de su vida con 83 puntos y rompe la legendaria marca de Kobe Bryant

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 10 de marzo, 2026

Bam Adebayo, pívot del Miami Heat, hizo historia a lo grande este 10 de marzo de 2026, convirtiéndose en el tercer jugador de la NBA en superar los 80 puntos en un solo juego de la liga de basquetbol estadounidense. Con sus 83 puntos en la victoria (150-129) del 'Heat' ante los Washington Wizards, Adebayo no solo firmó el partido de su vida, sino que rompió la legendaria marca de Kobe Bryant, quien ostentaba el segundo mejor récord de puntos en un juego de la historia de la NBA: 81 unidades el 22 de enero de 2006, en la victoria de Los Angeles Lakers por 122-104 contra los Toronto Raptors.

A pesar de superar a Bryant, la mejor marca anotadora en un partido de NBA sigue perteneciendo a la leyenda Wilt Chamberlain, quien marcó 100 puntos el 2 de marzo de 1962, en el triunfo de los Philadelphia Warriors 169-147 sobre los New York Knicks.

BAM SCORES THE SECOND-MOST POINTS IN NBA HISTORY 🚨🚨🚨 https://t.co/Yx7mQLslxp pic.twitter.com/NUTYl01Yc9 — NBA (@NBA) March 11, 2026

Las estadísticas de Adebayo en este partido destacaron por dos ítems en particular: la asombrosa cantidad de tiros libres lanzados (36 anotados por 43 intentos) y los 7 triples anotados en 22 intentos por parte de un pívot que no supera el 35% de acierto en los tiros de larga distancia en la temporada regular y rara vez intenta más de diez triples en un partido.

En general, Adebayo tuvo 20 aciertos en tiros de campo por 43 intentos y completó su planilla histórica con 9 rebotes, 3 asistencias, 2 robos y 2 bloqueos en 42 minutos de juego.

“Ojalá pudiera vivirlo otra vez”, dijo Adebayo tras el partido, durante la celebración con sus compañeros. “Le doy crédito a Dios, a mi familia, a mis compañeros de equipo, a esta afición… ellos siguieron pasándome el balón”.

"I wish I could relive it twice."



83 points.



A night @Bam1of1 will never forget ❤️ pic.twitter.com/GRt85EiFVD — NBA (@NBA) March 11, 2026

NORM POWELL: "How does it feel to hear your name with Wilt, Bam, Kobe?"



BAM ADEBAYO: "Top 3 performances of all-time." https://t.co/393dcQVGxH pic.twitter.com/gMokEunRBg — NBA (@NBA) March 11, 2026

El pívot también destacó a su coach, Erik Spoelstra, quien lo mantuvo en cancha durante casi todo el partido, incluso con el resultado prácticamente sentenciado: “Son como mi segunda familia. Y como dije, no podría hacerlo sin ellos. Alguien tenía que pasarme el balón. También agradezco al entrenador por diseñar jugadas para mí esta noche”.

Durante la entrevista, Adebayo reveló que, cuando tenía 43 puntos al medio tiempo, sentía que podía ser una noche “especial” en términos individuales.

Más allá de romper la marca de Kobe, Adebayo ayudó a su equipo a establecerse en el sexto lugar de la conferencia este, con un récord de 37-29, medio juego por encima del Magic.

El sexto lugar otorga un pase directo a los Playoffs de la NBA.