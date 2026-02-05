Trump respalda al fiscal de distrito Clay Fuller para ocupar el escaño de Marjorie Taylor Greene en Georgia

Publicado por Luis Francisco Orozco 5 de febrero, 2026

El presidente Donald Trump anunció este miércoles su respaldo oficial a Clay Fuller en la elección especial para ocupar el escaño vacante del 14.º Distrito Congresional de Georgia, que anteriormente pertenecía a la representante republicana Marjorie Taylor Greene. En una publicación en Truth Social, Trump expresó formalmente su apoyo al fiscal de distrito y oficial de la Guardia Nacional Aérea, elogiando tanto sus credenciales como su alineación con su agenda política.

“Es para mí un Gran Honor respaldar al Patriota de America First, Clay Fuller, quien se postula para representar a la maravillosa gente del 14.º Distrito Congresional de Georgia. Como Fiscal de Distrito del Circuito Judicial de Lookout Mountain y Oficial de la Guardia Nacional Aérea, Clay conoce la Sabiduría y el Coraje necesarios para Defender a nuestro País, Apoyar a nuestros Valientes Militares/Veteranos y Garantizar PAZ A TRAVÉS DE LA FUERZA. Como su próximo congresista, Clay luchará incansablemente para Hacer Crecer la Economía, Reducir Impuestos y Regulaciones, Promover HECHO EN LOS EE. UU., Liberar la DOMINANCIA ENERGÉTICA de Estados Unidos, Mantener nuestra Frontera SEGURA, Detener el Crimen Migrante, Proteger nuestras Elecciones, Defender la Libertad de Elección Escolar y Proteger nuestra siempre asediada Segunda Enmienda”, escribió Trump.

El mandatario republicano agregó en su publicación que Fuller ha logrado consolidar un respaldo significativo dentro de los círculos republicanos en todo el estado. “Cuenta con el fuerte apoyo de los Guerreros MAGA más Altamente Respetados de Georgia y de muchos republicanos en la Cámara de Representantes de EE. UU. Clay Fuller tiene mi Respaldo Completo y Total para ser el próximo Representante del 14.º Distrito Congresional de Georgia — ¡NO LOS DEFRAUDARÁ!”, afirmó el presidente.

El favorito de los republicanos

Los líderes republicanos están cerrando filas en torno a Fuller mientras buscan derrotar al previsible favorito demócrata, Shawn Harris, y ayudar al Partido Republicano a conservar su estrecha mayoría en la Cámara. Los votantes de Georgia acudirán a las urnas el 10 de marzo para emitir sus votos en la elección especial. Si ningún candidato obtiene más del 50 % de los sufragios, se celebrará una segunda vuelta entre los dos más votados el 7 de abril. Todos los candidatos aparecerán en una misma boleta, independientemente de su afiliación partidista.

Fuller es uno de los 21 candidatos que compiten por suceder a Greene, quien dejó de manera tan sorpresiva como polémica el Congreso antes de tiempo, luego una dura disputa con Trump que desembocó tanto en publicaciones en redes sociales como declaraciones afiladas en diferentes medios de comunicación.

Anteriormente, Fuller terminó en cuarto lugar en la primaria republicana de 2020 que Greene ganó camino a su primer mandato. Según su plataforma de campaña, las prioridades políticas de Fuller reflejan de cerca la agenda interna de Trump, incluyendo llamados a deportaciones masivas y el compromiso de “utilizar sus habilidades legales para contraatacar a la izquierda radical”.