El estudio que desafía la narrativa demócrata: diez años después, las leyes de ‘voter ID’ aumentaron la participación electoral en Wisconsin

Publicado por Joaquín Núñez 30 de marzo, 2025

Durante años, los demócratas cuestionaron duramente las leyes estatales que piden que un ciudadano se identifique con algún tipo de documento antes de votar, comúnmente conocidas como leyes de identificación de votantes o ‘voter ID laws’. Entre otras cosas, alegan que bajan la participación en las urnas y que apuntan especialmente a las minorías. Sin ir muy lejos, en 2021 el presidente Joe Biden habló de una ley de Georgia como discriminatoria, incluso calificándola como “Jim Crow 2.0”.

Merrick Garland, fiscal general de la Administración Biden, expresó lo siguiente mientras hablaba en una iglesia de Alabama: “Nos oponemos a los esfuerzos de estados y jurisdicciones por aplicar restricciones discriminatorias, onerosas e innecesarias al acceso al voto, incluidas las relacionadas con el voto por correo, el uso de buzones y los requisitos de identificación de los votantes”.

Con esto en mente, intentaron revertir todas y cada una de las leyes de voter ID a lo largo y ancho del país. Lo hicieron mediante una ley bautizada como For the People´s Act, o H.R. 1. Esta legislación del 2021 hubiese federalizado el sistema electoral en los Estados Unidos, obligando a los estados a implementar la votación anticipada, el registro automático de votantes y el registro el mismo día. Por supuesto, hubiese anulado las leyes existentes de identificación de votantes, permitiendo así que las personas voten a nivel nacional firmando una declaración en la que afirman que son quienes dicen ser.

El proyecto de ley contaba con el apoyo de la Casa Blanca y del liderazgo demócrata en ambas cámaras, pero finalmente se estancó en el Senado.

En las elecciones presidenciales del 2024, 35 estados les exigieron a los votantes presentar una identificación, 23 de los cuales pidieron expresamente una identificación fotográfica. Los 15 estados restantes no solicitaron ningún tipo de identificación a la hora de votar.

Uno de los estados que exige identificación es Wisconsin, donde esto rige desde que el entonces gobernador Scott Walker firmara la Ley 23. Si bien tuvo que atravesar arduas batallas legales, entró en vigor a mediados de 2015.

“La ley que firmé que exige una identificación con foto para recibir una papeleta se trata de facilitar el voto y de dificultar las trampas”, le dijo a VOZ el exgobernador Walker, quien actualmente se desempeña como director de Young America's Foundation (YAF).

Casi diez años después, un estudio realizado en el Badger State llegó a conclusiones que podrían resultar incómodas para más de un demócrata. Según sus hallazgos, desde la implementación de esta ley aumentó la participación electoral en Wisconsin y no se encontró “evidencia de un efecto negativo en los votantes minoritarios”.

El estudio de Wisconsin que incomoda a los demócratas

"Haciendo Matemáticas: Cómo las Leyes de Identificación Electoral Afectan la Participación Electoral en Wisconsin", así bautizaron al estudio desde el Instituto de Wisconsin para el Derecho y la Libertad (WILL).

El hecho de que se haya publicado a comienzos de este 2025 no es casual, dado que a mediados de abril Wisconsin votará para incluir o no la identificación de votantes en la Constitución del Estado.

Volviendo al estudio, comparó la participación electoral incluyendo un periodo de veinte años, desde el 2004 al 2024, teniendo en cuenta las elecciones a presidente y a gobernador.

“La participación puede verse afectada por muchos factores además de las leyes de identificación de votantes, por lo que incluimos estas variables de control clave para asegurarnos de aislar el verdadero impacto de la ley. Nuestra variable dependiente es el porcentaje de la población en edad de votar que votó en cada una de nuestras elecciones de interés”, explicaron desde el WILL.

Más participación electoral y “ningún efecto negativo sobre las minorías”

En cuanto a los números, la participación electoral en Wisconsin aumentó desde la implementación del voter ID. En efecto, la participación en las elecciones presidenciales del 2024 fue del 72,6%, más alta que en 2020, 2016, 2010 y 2006, cuando no existía la ley de identificación de votantes. Solo fue apenas más alta en 2004, cuando George W. Bush y John Kerry lograron una participación del 73,2%.

El escenario es similar en las elecciones a gobernador, dado que las dos elecciones posteriores a la implementación del voter ID, 2018 y 2022, tuvieron una mayor participación que las de 2014, 2010 y 2006.

“No hay pruebas de supresión de la participación electoral. El estudio no encuentra ningún impacto negativo estadísticamente significativo de la ley de identificación de votantes de Wisconsin en la participación electoral general. De hecho, la participación ha aumentado ligeramente desde la aplicación de la ley”, señalaron desde el WILL, agregando también que no encontraron “ningún efecto negativo sobre las minorías”.

A su vez, remarcaron que existen variables externas que impactan la participación de forma más significativa. Por ejemplo, los factores socioeconómicos, como los índices de pobreza y los niveles de educación, “tienen una mayor correlación con la participación electoral que las leyes de identificación de votantes”. “El estudio reveló que los índices de pobreza más elevados y los niveles educativos más bajos se asociaban a una menor participación, independientemente de los requisitos de identificación de los votantes”, explicaron.

“Las leyes de identificación de los votantes aumentan la confianza del público en las elecciones”

VOZ habló en exclusiva con Will Flanders, director de investigaciones del Instituto de Wisconsin para el Derecho y la Libertad, quien aseguró que las “leyes de identificación de los votantes aumentan la confianza del público en las elecciones”.

A su vez, dijo que las leyes de identificación de votantes son una “forma de sentido común” de aumentar esa confianza.

“Las leyes de identificación de votantes se han convertido en un detonante para aquellos de la izquierda que quieren creer que la derecha pretende suprimir el voto. En la medida en que esos temores sean reales, nuestros resultados deberían servir para disipar las preocupaciones sobre la supresión del voto”, agregó.

¿Qué dicen las encuestas sobre la identificación de votantes?

De cara a las pasadas elecciones presidenciales, desde el Pew Research Center realizaron una encuesta a nivel nacional sobre las leyes de identificación de votantes. Según el sondeo, la consigna “exigir a todos los votantes que muestren un documento de identidad con fotografía expedido por el gobierno para poder votar”, obtuvo un amplio apoyo bipartidista.

En efecto, obtuvo el visto bueno del 95% de los republicanos, del 81% de los independientes y del 69% de los demócratas, logrando un promedio del 81% de apoyo entre los estadounidenses.

“Las leyes de identificación de votantes cuentan con un amplio apoyo de la opinión pública, incluso entre los demócratas. Para los partidarios de los requisitos de identificación de los votantes, es importante protegerlos de impugnaciones posteriores, ya sea a través de la legislación o de casos legales”, analizó Flanders.