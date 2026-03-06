Trump: "Cuba va a caer muy pronto"

Publicado por Alejandro Baños 6 de marzo, 2026

El presidente Donald Trump afirmó este viernes que el próximo objetivo de su Administración es poner fin a las más de cinco décadas de dictadura en Cuba, a pesar de que su prioridad es ganar el conflicto a Irán en Oriente Medio.

En una entrevista en CNN, Trump señaló que Cuba -en referencia al régimen de Miguel Díaz-Canel- "va a caer muy pronto", añadiendo que el país caribeño está preparado para una transición "después de 50 años" de dictadura comunista.

"Cuba va a caer muy pronto, por cierto, aunque no tenga nada que ver, pero Cuba también va a caer. Están deseando llegar a un acuerdo", dijo el presidente. "Quieren llegar a un acuerdo, así que voy a enviar a Marco (Rubio) allí y veremos cómo sale. Ahora mismo estamos muy centrados en esto. Tenemos mucho tiempo, pero Cuba está lista, después de 50 años".

Cuba es "una nación fallida"

Hace unos días, Trump se refirió a Cuba como "una nación fallida", aunque defendió llevar a cabo una "toma de control amistosa" para que no hubiesen víctimas ni daños materiales.

"No tienen dinero, no tienen nada ahora mismo. Pero están en conversaciones con nosotros y quizá logremos una toma de control amistosa de Cuba", explicó el presidente, agregando que es su secretario de Estado, Marco Rubio, quien está liderando dichas negociaciones.

Desde el Congreso se ha defendido la posición de Trump respecto a Cuba. El senador republicano Lindsey Graham (Carolina del Sur) aseguró que el país caribeño "es el siguiente", al mismo tiempo que elogiaba las acciones de la Administración sobre Venezuela e Irán.